Öztürk, açıklamasında, "Gölbaşı’na zarar verenlerin eline geçmesin diye bugün seçimden çekiliyorum. Rabbim Gölbaşı’na her şeyin hayırlısını nasip etsin. Benim hakkımda konuşanlara da kendi niyetlerinden geçirdiklerini nasip etsin. Başka bir şey söylemiyorum. Ben dün neysem bugün de oyum. Allah’ın izniyle yarın da aynısı olacağım. Kimseden şahsi bir menfaatim, beklentim yok. Kamber Öztürk’üm, Gölbaşı’nda yaşıyorum, Gölbaşı’nda yaşamaya devam edeceğim. Gölbaşı’nın hayrına olacak her şeyin yanındayım. Gölbaşı’nın şerri olan her şeyin karşısındayım." ifadelerini kullandı.

Ardından Gölbaşı AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna giden Öztürk, burada AK Parti adayı Hakan Toydaş'a destek vererek adaylıktan çekildiğini yineledi.

