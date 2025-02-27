İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan yetenek tarama testini ziyaret etti.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda 3.sınıf öğrencilere yönelik yapılan Yetenek Tarama Test merkezini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Akif Torun, 8 farklı etapta yapılan yetenek tarama çalışmaları hakkında Gençlik Spor İlçe Müdürü Mesut Güleç’ten bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun yaptığı açıklamada; “ 3. Sınıf öğrencilerimize yönelik yapılan yetenek tarama çalışmaları sonrasında çocuklarımız ilgisi ve yeteneği doğrultusunda sportif branşlara yönlendirilerek, ilçemizde bilinçli ve alanında yetenekli sporcu kalitesinin artması konusunda önemli bir çalışma yapılmaktadır. Yapılan çalışmada emeği geçen Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunarım.’’ dedi.

Kaynak : PHA