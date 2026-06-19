Hayatta bazı şeylerin değerini ne yazık ki çoğu zaman kaybetmeden anlayamıyoruz. Bunların başında da sağlık ve sevgi geliyor. Sabah gözümüzü sağlıklı bir şekilde açabilmek, yürüyebilmek, konuşabilmek, sevdiklerimizle aynı sofraya oturabilmek aslında en büyük nimetlerimizden biridir. Ancak günlük telaşların içinde bunları sıradan görüyor, çoğu zaman şükretmeyi bile unutuyoruz. Bir rahatsızlık yaşadığımızda ise sağlığın ne kadar büyük bir hazine olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Bana göre günümüzün en büyük eksikliklerinden biri de sevgi eksikliğidir. İnsanlar artık birbirine daha mesafeli, daha hesaplı ve bazen de daha yapmacık davranıyor. Kalabalıkların içinde yaşıyoruz, teknolojinin sağladığı imkânlarla her an iletişim hâlindeyiz ama gönülden kurduğumuz bağlar eskisi kadar güçlü değil gibi geliyor.

En üzücü tarafı ise sevgimizi en çok hak eden insanlara karşı bile bazen cimri davranmamızdır. Annemize, babamıza, kardeşimize, eşimize, çocuklarımıza, dostlarımıza “Seni seviyorum” demeyi, bir sarılmayı, hâl hatır sormayı veya güzel bir söz söylemeyi gereksiz görebiliyoruz. Gururumuz, egomuz ve bazen de alışkanlıklarımız sevgimizi göstermemizin önüne geçebiliyor.

Oysa sevgi; yakınlaşmaktır, muhabbettir, paylaşmaktır, affetmektir, kardeşliktir ve dayanışmadır. Sevgi olan yerde huzur vardır. İnsan, sevdiğini göstermekten çekinmemelidir. Çünkü bir gün o insanın yanında olmayabileceğini ya da bizim onun yanında olamayacağımızı hiçbirimiz bilemeyiz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şeriflerinde, “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız.” buyurarak sevginin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmıştır.

Belki de yapmamız gereken çok zor bir şey değildir. Bugün annemizi aramak, babamızın hâlini sormak, bir dostumuza gönülden bir selam vermek, eşimize veya çocuğumuza sevgimizi göstermek yeterlidir. Çünkü hayat; kırgınlıkları büyütmek için değil, sevgiyi paylaşmak için çok daha anlamlıdır.

Sağlığımızın, sevdiklerimizin ve bize verilen güzel günlerin kıymetini onları kaybetmeden bilelim. Yarın geç olabilir.

Herkesi sağlık, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.