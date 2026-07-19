Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan ve "İçmeler" diye tabir edilen bu yerde başta böbrek, safra ve mideye iyi geldiğine inanan vatandaşlar tarafından hala rağbet görmeye devam ediyor.

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Bu yere ilk çocukken gitmiştim. Aradan geçen yıllara rağmen hiçbir şeyin değişmediğini hatta daha kötüye gittiğine şahit oldum.

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Adıyaman Çelikhan arası 55 Km. Çelikhan'dan İçmeler diye tabir edilen yere ise 23 Km uzaklıkta. Özellikle Çelikhan'dan İçmeler diye tabir edilen yerin son 10 Km'lik kısmında doğru dürüst yol yok. Her hangi bir uyarıcı levha yok.

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Allah aşkına dağları delerek km uzaklıklara tüneller açıp yol yapan devletimiz bu yere yol mu yapamaz. Elbette yapar lakin burası unutulmaya, unutturulmaya yüz tutmuş gibi.

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En nihayetinde vardık tabi doğa ve manzara harika. Havası da mis gibi ve serindi. Aracımızı dik bir açıyla, cesaretimizin de yardımıyla bir yere park ettik. Yanımızda getirdiğimiz eşyaları da yürüyerek suyun bulunduğu yere zorlukla taşıyarak bırakabildik.

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Her taraf irili ufaklı taşlarla çevrili, yürüyerek hareket etmek imkansız gibi, velhasıl bir yerlere kurulduk.

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Bizden 1 saat sonra da başka 2 yaşlı amcalar geldi. Belli ki onlarda şifa bulmaya.bizlerden 1 saat sonra içmelere gelebilmişlerdi. Tabi adamlar kaybolmuş, zar zor bulabildikleri bir eve soraraktan gelmişler en nihayetinde.

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Neyse aç karnına şifalı suyu içmek daha faydalı dediler öyle yaptık. Suyun gözüne geldik ama manzara çok kötüydü. Taş birikintileri suyun ağzını yarı yarıya kapatmış, etrafta çöplük adına her şey var. Bir defa suyun gideceği bir akar yok. Suyun bulunduğu yere eğilip girmekte neredeyse imkansız gibi.

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Bu defa dönüp bir birbirimize şifa bulmaya geldik ama gördüğümüz manzara karşısında pislikten hastalanacağız diye sormadan edemedik.

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Etrafta hiç tuvalet yok. İnsanlar buldukları yerlere hacetlerini yapıyor. Pis koku ve sinekler almış başını gitmiş vaziyetteydi.

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Rabbimin bahşettiği böyle bir suyun bulunduğu yer böyle olmamalıydı. Çelikhan kaymakamlığımız dan, Çelikhan Belediyesinden sorumluluk taşıyan devlet büyüklerimizden "İÇMELER" diye tabir edilen yere ailelerin konaklayabilecekleri yol dahil sosyal tesis, barınak v.s yapmalarını istirham ediyorum.