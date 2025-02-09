Ömrümüzü uzatan ve alışverişlerimi kredi kartı okuyucusundan telefonuma okutarak ödememi sağlayan, hatta dilediğim zaman ATM'den de telefonuma okutarak nakit para çekmemi sağlayan Rabbi'me sonsuz şükürler olsun.

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Bu sayede artık kartlarımı göstermek zorunda kalmıyorum. Ben mesela daha önceleri doğru dürüst cüzdan taşımazdım. Bunun bir çok nedeni var. Bunlardan birisi de paramın cebimde olduğunu hissetmemdi, bir diğeri üzerimde ağırlık yaptığını düşünüyor olmamdı.

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Ne yazık ki hayatımız, gelişme adına karmaşık bir hal aldı. Üzerinde üç kuruştan fazla parası olmayan bir kişi artık içine çeşitli kartlar doldurduğu bir cüzdan taşımak zorunda kalıyor. O da yetmiyor benim gibi cüzdanı da çanta koyarak taşımak zorunda kalıyor.

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Üzerinde çiplerin olduğu kişisel kart, ehliyet, kimlik, Visa, Master Card, Alışveriş kartları, değişik adlar altında bulunan üyelik kartları, yine başkalarının bizlere verdiği, adları, adresleri ve telefon numaraları olan yöneticilerden, uzmanlardan ve iş adamlarından oluşan bir millet olduğumuzu kanıtlamak için verdikleri gülünç kartlar.

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Günümüzde ailelerin bile yıkılmasına neden olan kredi kart aidatları, geçmişte kullanılmıyordu. Herkes ne kadar kazanıyor ise o kadarını da harcardı. Şimdilerde maaş ve finansal kaynaklarımız artıyor. Sadece dünün lüksleri haline geldiğimiz için para yetmiyor.

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Niye yetsin ki şimdi lüks yaşıyoruz arkadaş, geçmişte damacana'ya para vermezdik, çeşmeden daha temiz su temin edebiliyorduk, dijital TV üyelikleri yoktu, kedi maması yoktu mesela, vitamin hapları, özel tüketim vergisi yoktu, spor salonu üyelikleri yoktu, internet faturası yoktu, kredi kart faturaları yoktu, telefon faturaları yoktu, aklıma gelmişken cayma bedeli, yıllık kredi kart aidatları denen bir şey yoktu, bu kadar araç sayısı da yoktu.

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Araç almak gerçekten ihtiyaç ancak giderleri de bir hayli fazla değil mi? Yakıt gideri bir yana, bakımıydı, altı ayda bir MTV'si, yılda bir sigortası, lastiği v.s daha birçok kalem sıralayabiliriz.

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Konforumuz arttı, hareketsiz bir toplum haline geldiğimiz için sağlığımız da bozuldu arkadaş! sosyal medya ve dizilerde gördüğümüz yaşam konforlarını hayatımıza uyarlar olduk. Kimse ihtiyacı kadarını almıyor. İhtiyaçtan fazlasını satın alır hale geldik.

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Çocuklarımızın giydiği yırtık, pırtık giysiler, tuhaf tuhaf saç kesimleri, toplum ve gençlik ne hale geldi. Kısacası başkalarının zevkleri bizleri kontrol etmeye başladı. Galiba sadeliği özledim.

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Anne ve babalar! Artık çocuklarımız bizim için birer rol model değiller. Geçmiş olsun...