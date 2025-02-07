Yakın tarihimizin en büyük yıkımlarından birine sebep olan ve 11 ili etkisi altına alan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Yaşadığımız bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, deprem felaketinin yarattığı maddi ve manevi tahribatı el birliğiyle ve omuz omuza vererek aşacağımızı vurguluyorum. Acılarımızı dayanışma ile saracağız. Zor günleri hep birlikte atlatacağız. Ancak Sosyal devlet de üzerine düşeni yapmalıdır. Konteynır kentler değil insanların bir an önce kendi evlerine kavuşmalarını istiyoruz.

Evet, Deprem gerçeğini unutmayarak... Depremden Korunmanın Yollarını bir kez daha yinelemek isterim;

- Sağlam Yapılar: Deprem riski yüksek olan bölgelerde sağlam, depreme dayanıklı yapılar inşa edilmelidir. Bu yapıların yerel yönetimler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Deprem değil bina öldürür, denetimsizlik öldürür. Rant hırsı öldürür!...

- İç Mekanlarda Güvenli Alanlar Oluşturun: Evdeki büyük eşya ve dolaplar sabitlenmeli, deprem sırasında sığınabileceğiniz güvenli bir alan belirlenmelidir. Yani toplanma alanları olmalıdır.

- Acil Durum Çantası Hazırlayın: Yiyecek, su, ilaç, ilk yardım malzemeleri ve önemli belgeler içeren bir acil durum çantası her zaman hazır bulundurulmalıdır.

- Deprem Anı İçin Hazırlıklı Olun: Deprem sırasında, başınızı koruyarak sağlam cisimlerin altına sığınabilir, camlardan uzak durmalısınız.

- Deprem Eğitimleri: Hem yetişkinler hem de çocuklar için deprem tatbikatları yapılmalı ve deprem anında nasıl davranılacağı öğretilmelidir.

- Deprem Sigortası: Deprem sigortası yaptırarak maddi kayıpları azaltmak önemli bir güvenlik önlemidir.

Bu önlemler, depreme karşı daha güvende olmanıza yardımcı olabilir. Ama en önemlisi hesap verebilirlik, ülkemizde o kadar insan öldü, hiç mi tedbirsizlik yoktu, sorumluluk alan oldu mu, hesap veren oldu mu ? Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavisi devam edenlere ise acil şifalar diliyorum.

Allah milletimizi her türlü afet ve felaketten korusun.

#DepremGerçeğiniUnutma