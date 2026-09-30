Son günlerde gündemin önemli başlıklarından biri olan fon krizi, yalnızca finansal boyutuyla değil, siyaset ve kamu yönetimi açısından da ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Fatma Betül Sayan Kaya hakkında gündeme gelen iddialar bir kez daha siyasette şeffaflık, hesap verebilirlik ve güven meselesini tartışmaya açıyor.

Burada temel ilke açık olmalıdır: Kim olursa olsun, hakkında ortaya atılan iddialar bağımsız ve adil biçimde araştırılmalı; suç varsa hukuk önünde hesabı sorulmalı, suç yoksa kişi aynı hukuk mekanizması içinde aklanmalıdır.

#CHP’nin dile getirdiği “arınma” anlayışının gerçek karşılığı da burada aranmalıdır. Arınma, yalnızca siyasi rakibin yanlışlarını görmek değil, kendi tarafındaki yanlışlara da aynı cesaretle karşı çıkabilmektir.

Sağcısı, solcusu; iktidarı, muhalefeti fark etmez. Yolsuzluğun ve usulsüzlüğün siyasi kimliği olmaz. Hukuk da kişiye göre değişmemelidir.

Çünkü bir ülkede siyasetçiye, kamu kurumlarına ve hukuka güven yoksa ekonomik kalkınmadan, yatırımdan ve güçlü bir gelecekten söz etmek de zorlaşır.

“Güç, halka hizmet ettiği sürece anlamlıdır.”

Siyasetin gerçek anlamı, makam sahibi olmakta değil; sahip olunan makamı milletin yararına kullanabilmektedir. Çünkü güç, insanlara hükmetmek için değil, insanların hayatını kolaylaştırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak için vardır.

Bir makamın değeri, koltuğun yüksekliğiyle değil, halka dokunan hizmetlerin büyüklüğüyle ölçülür. Gerçek güç; dinlemekte, anlamakta, sorumluluk almakta ve verilen sözlerin arkasında durmaktadır.

Halkın güveni, hiçbir makamdan daha büyük değildir. Bu nedenle siyaset; kişisel çıkarların değil, ortak geleceğin inşası olmalıdır. İnsanların derdine kulak veren, adaleti gözeten ve toplumun tamamına hizmet etmeyi amaçlayan bir anlayış, gücü anlamlı kılar.

Çünkü makamlar geçici, hizmetin bıraktığı iz kalıcıdır.

Güç, halka hizmet ettiği sürece değerlidir; halkın güveniyle birleştiğinde ise gerçek anlamına ulaşır.

Türkiye’nin ihtiyacı; temiz siyaset, güçlü kurumlar, şeffaf yönetim, bağımsız denetim ve herkes için eşit hukuktur.

Siyasetin asıl sınavı, kendi yanlışını da görebilmek; gerektiğinde sorumluluk almak ve kim olursa olsun hesap verebilirliği savunmaktır.

Çünkü bu ülkeyi yalnızca ekonomi değil, adalete ve siyasete duyulan güven de kalkındırır.