CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere'nin işinde, gücünde, evinde ya da gündeminde ne var bilmiyoruz. Ancak göreve geldiği günden bu yana insanlar, sanki onun adına yeni bir parti arayışına girmiş durumda.

Bu konuda Sayın Tutdere'nin herhangi bir açıklaması olmadı. Bu yönde bir ima da yapmadı. Buna rağmen, nedense birçok kişi onu CHP'ye yakıştırmıyormuş gibi bir algı oluşturdu.

21 Mayıs 2026'da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" gerekçesiyle verdiği iptal kararına kadar en çok konuşulan iddia, Başkan Tutdere'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeydi.

Kimisi "AK Parti'ye geçmek için uğraşıyor." dedi. Kimisi geçeceği tarihi bile belirleyip sosyal medya hesabında paylaşımlar yaptı. Kimisi ise "Partiye geçmek istedi ancak Cumhurbaşkanı kabul etmedi." iddiasını ortaya attı.

Varsayımlar, teoriler, tahminler, yorumlar ve yakıştırmalar havada uçuştu. Neredeyse sosyal medya hesabı olan herkes bu konuda bir şeyler yazdı.

"Mutlak butlan" kararının ardından bu kez CHP içindeki dengeler konuşulmaya başlandı. Bir tarafta Özgür Özel'i destekleyenler, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler...

Bu kez sorunun şekli değişti: Tutdere hangi tarafta?

Kimisi mezhepsel değerlendirmeler yaptı, kimisi geçmişteki yakınlıkları hatırlattı, kimisi ise farklı siyasi hesaplar üzerinden yorumlarda bulundu.

Derken Özgür Özel liderliğinde yeni bir parti kuruldu.

Bu kez de aynı soru farklı bir biçimde sorulmaya başlandı: "Tutdere CHP'de mi kalacak, yoksa Yeni Parti’ye mi geçecek?"

Peki, gerçekten başka işimiz yok mu?

Sayın Tutdere'nin hangi partide olduğu bu kadar önemli mi?

Parti değiştirince gelip Adıyaman'ın yollarındaki çukurları mı dolduracaklar?

İlaçlama yapılsın diye birkaç kutu haşere ilacı mı gönderecekler?

Belediyenin yetiştirdiği maydanozları mı satın alacaklar?

Halk Ekmek 10 TL’ye mi düşecek?

Kaldırım işgalleri mi sona erecek?

Su ücretleri mi düşecek?

Otobüs durakları mı yapılacak?

Adıyaman çöp, toz, topraktan mı kurtulacak?

Parti değiştirmek bizim hangi sorunumuzu çözecek?

Her siyasetçinin bir partisi vardır. Sayın Abdurrahman Tutdere'nin de bir partisi olacaktır. Hangi siyasi partide yer alacağı ise tamamen kendi özgür iradesiyle vereceği bir karardır. İnsanlar neden onun yerine karar vermeye çalışıyor?

Milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapmış bir hukukçunun siyasi tercihine ipotek koymak, en azından benim haddime değildir.

Bize düşen, belediye başkanını hangi partiye mensup olduğuna göre değil; Adıyaman'a yaptığı hizmetlere göre değerlendirmektir. Çünkü vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıran şey siyasi rozet değil, üretilen hizmettir.

Fahrettin ÇELİK

Adıyaman - 30.07.2026