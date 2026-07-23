24 Temmuz 1908…

Türk basını için sıradan bir tarih değil;

hür düşüncenin,

özgür kalemin ve millet adına hakikatin dönüm noktasıdır.

O güne kadar gazeteler,

yayımlanmadan önce sansür memurlarının

denetiminden geçiriliyordu.

Ancak 24 Temmuz 1908’de gazeteciler

tarihî bir duruş sergileyerek gazetelerini

sansüre göndermeden doğrudan halka ulaştırdı.

Böylece Türk basınında sansür fiilen sona erdi ve 24 Temmuz,

özgür basının simgesi hâline geldi.

Bu tarihî gelişmenin ardından,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin öncülüğünde

24 Temmuz, 1948 yılından itibaren

Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Bu yıl; basında sansürün kaldırılışının 118. yılını,

Basın Bayramı olarak kutlanmasının ise 78. yılını idrak ediyoruz.

Basın; yasama, yürütme ve yargının ardından

devletin dördüncü gücü olarak kabul edilir.

Ancak bu güç, yalnızca haber verme gücü değildir.

Bu güç;

Savaşta da vardır,

Barışta da…

Doğum haberinde de vardır,

Ölüm haberinde de…

Okulda,

Hastanede,

Mahkemede,

Tarlada,

Fabrikada,

Köyde,

Kentte,

Devlet kurumlarında,

Özel sektörde…

Kısacası insan hayatının olduğu her yerde gazetecilik vardır.

Sabah gözümüzü açtığımız andan,

gece başımızı yastığa koyduğumuz ana kadar

yaşanan her önemli gelişmeyi bizlere ulaştıran

görünmez emektir gazetecilik.

Çünkü insanın yaratılışında merak vardır.

Hayatımız boyunca en çok sorduğumuz soru ise şudur:

“Ne oldu?”

“Ne olmuş?”

İşte gazetecilik, bu iki kelimenin cevabıdır.

Biz çalışırken de,

Yolculuk yaparken de,

Evimizde otururken de,

Uyurken de…

Dünyada olup biteni öğrenebiliyorsak,

bunun arkasında çoğu zaman

görünmeyen büyük bir emek vardır.

Çünkü gazetecilik;

masa başında değil,

çoğu zaman yağmurun altında,

depremin ortasında,

yangının içinde,

savaşın gölgesinde ve hayatın tam merkezinde

yapılan fedakârlık isteyen bir meslektir.

Atalarımız ne güzel söylemiştir:

“Doğru söyleyen dokuz köyden kovulur.”

İşte gerçek gazetecilik de çoğu zaman

bunun bedelini ödeyenlerin mesleğidir.

Basının gücü doğru ellerde kullanıldığında;

Bir evde huzurun,

Bir köyde adaletin,

Bir şehirde güvenin,

Bir ülkede kamu vicdanının sesi,

toplumsal denetimin en güçlü güvencelerinden biri olur.

Çünkü doğru bilgi, doğru kararın temelidir.

Ancak aynı güç;

Kişisel çıkar,

Kişisel ikbal,

Makam hırsı,

Şöhret tutkusu,

Maddi menfaat

için kullanıldığında ise toplum adına büyük bir tehlikeye,

korkunç bir silaha dönüşebilir.

Yanlış bilgi, yalandan daha tehlikelidir.

Çünkü yalan bir kişiyi aldatır; yanlış bilgi ise toplumları yanıltır.

Atalarımızın dediği gibi;

“Doğru bir tanedir, eğri bin tanedir.”

Kalem, hakikati yazdığı sürece değerlidir.

Aksi hâlde kalem,

toplumun vicdanını yaralayan en büyük

silahlardan biri hâline gelebilir.

Güçlü bir basın;

Gerçeğin peşinden gider.

Yanlışı ortaya çıkarır.

Doğruyu alkışlar.

Haksızın değil, haklının yanında durur.

Yönetenleri millet adına denetler.

Çünkü basının gerçek gücü;

tarafsızlığından,

vicdanından ve güvenilirliğinden gelir.

Unutulmamalıdır ki;

Gerçeğin sesi sustuğunda, karanlık konuşmaya başlar.

Çanakkale’de sekiz metre ötedeki

sipere ulaşamayacağını bile bile siperden çıkarak

şahadete yürüyen kahramanların emanet ettiği bu vatanda;

Vatan,

Millet,

Bayrak

gibi kutsal değerleri kırmızı çizgisi bilen;

“Eğriye eğri, doğruya doğru” diyebilen;

Meslek etiğinden taviz vermeyen

gazeteciler bu milletin her zaman baş tacıdır.

Çünkü özgür basın yalnız gazetecilerin değil,

86 milyonun ortak güvencesidir.

Ancak bugün gazetecilik mesleğinin çözüm bekleyen

çok önemli sorunları bulunmaktadır.

Bunların başında ekonomik zorluklar gelmektedir.

Toplumun sorunlarını dile getiren

gazetecinin kendi geçim derdiyle mücadele ettiği bir ortamda,

mesleğini tam anlamıyla icra etmesi kolay değildir.

Bu nedenle;

• Gazetecilerin ekonomik ve sosyal hakları güçlendirilmelidir.

• Özellikle konut ve barınma konusunda destek mekanizmaları oluşturulmalıdır.

• Sendikal örgütlenme güçlendirilmelidir.

• Devletin güvenliğini ilgilendirmeyen konularda kamu kurumlarından bilgiye erişim kolaylaştırılmalıdır.

• İnternet haber sitelerinin sürdürülebilir gelir modelleri desteklenmelidir.

• Haber takibi sırasında yaşanan sözlü ve fiziksel saldırılara karşı daha etkin hukuki koruma sağlanmalıdır.

• Afet ve çatışma bölgelerinde görev yapan gazetecilerin güvenliği artırılmalıdır.

• Kadın gazetecilere yönelik tehdit ve tacizlerle daha etkin mücadele edilmelidir.

• Bilgi kirliliğiyle mücadele edilerek gerçek haberciliğin itibarı yeniden

güçlendirilmelidir.

• Sosyal medya fenomenliği ile gazetecilik arasındaki çizgi toplum nezdinde daha belirgin hâle getirilmelidir.

• Yerel basının azalan resmî ilan ve reklam gelirleri konusunda yeni destek modelleri geliştirilmelidir.

• Artan baskı, kâğıt ve dağıtım maliyetlerine çözüm üretilmelidir.

• Nitelikli gazeteci yetiştirilmesine yönelik eğitim ve mesleki gelişim desteklenmelidir.

• Sürekli değişen dijital teknolojiye uyum için eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.

Çünkü;

Gazetecinin sorunu yalnız gazetecinin sorunu değildir.

Neden mi?

Çünkü gazetecinin olmadığı yerde toplum doğru bilgiye ulaşamaz.

Doğru bilgiye ulaşamayan toplum ise sağlıklı karar veremez.

Bu nedenle gazete cemiyetleri,

tüm basın meslek kuruluşları ve ilgili kurumlar

ortak akılla kapsamlı bir çalıştay düzenlemeli;

gazetecilerin sorunlarını tespit ederek çözüm önerilerini

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşımalıdır.

Çünkü;

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”

Gazeteciliğin geleceği ancak

ortak akıl ve ortak iradeyle korunabilir.

24 Temmuz vesilesiyle;

Görevi başında hayatını kaybeden

tüm basın emekçilerini rahmet ve minnetle anıyor;

Mesleğine ömrünü adamış emekli gazetecilerimize

şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin doğru bilgiye ulaşması için

gece gündüz demeden,

çoğu zaman ailesinden,

sevdiklerinden ve kendi hayatından fedakârlık ederek

çalışan bütün gazetecilerimizin

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten

dileklerimle kutluyorum.

Kaleminiz hakikatten,

Vicdanınız milletten,

Cesaretiniz adaletten yana olsun.

İyi ki varsınız…