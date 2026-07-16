Depremin Yaraları Sarılmadan Vatandaşın Sofrasına Bir Yük Daha

Adıyaman…

Bu şehir sadece binalarını kaybetmedi. Umutlarını, anılarını, düzenini ve yılların birikimini de enkaz altında bıraktı. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen binlerce aile hâlâ hayata tutunma mücadelesi veriyor.

İşte tam da böyle bir dönemde, yıllardır ücretsiz verilen bir hizmetin ücretli hale getirilmesi, toplumun vicdanında derin bir yara açtı.

Adıyaman'da nesillerdir vatandaşlar yaz aylarında hazırladıkları domatesi, biberi, patlıcanı ve tepsi yemeklerini mahalle fırınlarında pişirirdi. Bu, sadece bir hizmet değil; paylaşmanın, komşuluğun ve dayanışmanın da bir parçasıydı.

Bugün ise aynı hizmet için ücret isteniyor.

Elbette fırıncıların da artan maliyetleri olabilir. Yakıt pahalıdır, işçilik artmıştır, giderler yükselmiştir. Bunlar görmezden gelinemez. Ancak depremin yükünü omuzlayan vatandaşın sırtına yeni yükler eklemek de çözüm olmamalıdır.

Adıyaman'da insanlar hâlâ konteynerlerde yaşıyor. Geçim sıkıntısı her geçen gün büyüyor. Birçok aile mutfağındaki tencereyi kaynatabilmek için mücadele ediyor. Böylesine zor bir dönemde yıllardır ücretsiz olan bir uygulamanın ücretli hale getirilmesi doğal olarak tepkilere neden oluyor.

Bugün vatandaşın sorduğu soru oldukça nettir:

Bu uygulama neden şimdi başladı?

Yetkililer bu konuda bir açıklama yapacak mı?

Vatandaşın sesini duyacak bir kurum çıkacak mı?

Toplumun beklentisi kimseyi hedef almak değil; adaletli, şeffaf ve vicdanlı bir yaklaşımın ortaya konulmasıdır.

Çünkü Adıyaman, dayanışmasıyla ayakta kalan bir şehir oldu. O dayanışmanın yerini yeni maliyetler almamalı.

Bugün konuşulan sadece birkaç liralık pişirim ücreti değildir.

Konuşulan; depremin yaralarını sarmaya çalışan insanların omzuna yüklenen yeni bir yük, toplumun ortak vicdanı ve yıllardır süregelen bir geleneğin değişmesidir.

Umarız bu tartışma, sağduyuyla değerlendirilir ve hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etmeyecek ortak bir çözüm bulunur. Çünkü bu şehir, yeni tartışmalardan çok, birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyor.

Mehmet Elçi