ADIYAMAN MHP'DE DEĞİŞİM KARARI: TABANIN SESİ Mİ, TEŞKİLATTA KRİZİN İTİRAFI MI?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gölbaşı, Besni, Samsat, Kahta, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yeni isimlerle yola devam edileceğinin duyurulması, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurulan değişim kararı, teşkilat içerisinde uzun süredir konuşulan memnuniyetsizlik iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda ise "Madem değişim gerekiyordu, bugüne kadar neden beklendi?" sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı.

Siyaset sadece koltuk değişiminden ibaret değildir. Asıl mesele, teşkilatların sahadaki performansı, vatandaşla kurduğu bağ ve parti tabanının beklentilerine ne ölçüde cevap verebildiğidir. İlçe başkanlarının değiştirilmesi, tek başına sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Kamuoyu, sadece isimlerin değil, yönetim anlayışının da değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

Adıyaman'da birçok partili ve seçmen, teşkilatların son yıllarda vatandaşın sorunlarına yeterince eğilemediğini, sahadaki etkinliğin azaldığını ve parti tabanıyla iletişimde eksiklikler yaşandığını dile getiriyor. Bu nedenle yapılan değişiklikler, bazı çevrelerce "gecikmiş bir adım" olarak yorumlanıyor.

Öte yandan siyasi gözlemciler, görev değişikliklerinin parti içinde yeni bir heyecan oluşturabileceğini belirtirken, asıl başarının yeni yönetimlerin sahada göstereceği performansla ölçüleceğine dikkat çekiyor.

Adıyaman siyasetinde artık sadece değişim açıklamaları değil, somut çalışmalar, güçlü saha organizasyonları ve vatandaşın beklentilerine cevap veren politikalar görmek isteyen geniş bir kesim bulunuyor.

Önümüzdeki süreçte MHP Adıyaman teşkilatının, yapılan bu değişim kararını gerçek bir yenilenmeye dönüştürüp dönüştüremeyeceği merak konusu olmaya devam edecek.

Mehmet Elçi