Adıyaman bugün sadece yatırımı eksik bir şehir değil, aynı zamanda sahipsizlik duygusuyla mücadele eden bir kent görünümünde.

Sorunları herkes biliyor. Çarşı Projesi ortada. Stadyum konusu yıllardır havada. İlçe yolları tamamlanmamış. Trafik ve ulaşım çilesi büyüyor. Bunları bilmeyen yok. Ama çözmek isteyen kaç kişi var? İşte mesele burada başlıyor.

Her kurum topu diğerine atıyor. Vatandaş bekliyor, siyaset konuşuyor, bürokrasi susuyor. Sonuçta geçen yıllar Adıyaman’ın hanesine kayıp olarak yazılıyor.

Bir şehir ancak ortak akılla kalkınır. Basın başka telden, siyaset başka telden, kurumlar başka telden çalarsa ortaya sadece gürültü çıkar. Hizmet çıkmaz.

Adıyaman artık vaat değil, birlik istiyor. Reklam değil, sonuç istiyor. Makam kavgası değil, memleket sevdası istiyor.

Eğer bugün bir araya gelinmezse, yarın konuşacak daha büyük sorunlar olacak. Ve o gün herkes birbirine bakacak.

Mehmet Elçi