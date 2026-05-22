CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım 2023'te yapılmış ve bu yarışı Özgür Özel kazanmıştı. Yani Özel, CHP Genel Başkanı seçilmişti.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’li Lütfü Savaş ile diğer bazı delegeler, bu kurultayın iptali için dava açtılar ve böylece hukuki süreç başlamış oldu. Lütfü Savaş’ın iddiasına göre Kemal Kılıçdaroğlu mağdur edilmişti.

Yönetimi devralan Özgür Özel, açılan bu davaya karşı parti içerisinde bazı önlemler almaya başladı. Olağanüstü kurultayla kendisi bir kez daha genel başkan seçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla bir soruşturma başlattı ve hazırlanan iddianamede eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "mağdur" sıfatıyla yer veriliyordu. Buna rağmen Kılıçdaroğlu, mağdur olduğunu bile bile parti prestijini düşünerek ifade vermeye bile gitmedi.

Ve sonuçta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıktı. Karara göre Özgür Özel’in genel başkanlığı yasal olarak hükümsüz kaldı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu.

Peki, bu kararın verilmesine neden olan hususlar neler? Bu hususlar artık birer iddiadan ibaret olan şeyler değil, mahkeme kararına dayalı sonuçlar.

Mahkemede, bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildiğinden delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varılmış.



Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı ve başka menfaat vaatlerinin belirleyici olduğu belirtilmiş.



Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istenmesiyle oyların denetlendiği ve gizli kalması gereken oy tercihi iradenin zedelendiği değerlendirilmiş.

Ve daha birçok olmaması gereken husus nedeni ile kurultay iptal edilerek, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi.

Yani Sayın Kılıçdaroğlu’nun mağdur edildiği, delegenin iradesinin sandığa yansıtılmadığı, yasal prosedürlerin yerine getirilmediği Mahkemece hükmedildi.

Ama medyadaki algıya bakarsak sanki mağdur olan Sayın Özgür Özel’dir. Bazı CHP’li yetkililer "halkın iradesine sahip çıkmak için" partilileri Genel Merkez'e veya il ilçe başkanlıklarına davet ediyorlar. Halkın (delegenin) iradesini kim yok saymış, önce ona karar vermek gerekmiyor mu?

Bazı siyasi partiler, mesajlar yayınlayarak veya ziyaretler gerçekleştirerek Özgür Özel’e destek verdiler.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye siyasi tarihinde, siyaseti ve siyasi partilerin geleceğini her zaman milletin vicdanı ve iradesi belirlemiştir. Yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi, demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır." dedi.

Emek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DEM Parti ilk açıklama yapan partiler oldular ve hepsinin ortak düşüncesi kararın demokratik olmadığı yönünde.

Bana en ilginç gelen açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun haklarından feragat etmesini öneriyor. Yani yanlışı yapan ödüllendirilmeli ve mağdur olan cezalandırılmalı!

İyi de birine bir haksızlık yapıldığı zaman, güçlü zayıfı ezdiği zaman nereye başvurmak gerekiyor. Hak, hukuk, adalet kavramları ne olacak. Bir insanın seçimdeki başarısı meşru olmayan yollarla engellenecek ama adaletin tecelli etmesine müsaade edilmeyecek. Bu nasıl bir anlayış.

Bırakalım hukuk işlesin. Adalet yerini bulsun. Zayıfın ezilmesi gelenek haline gelmesin.

Ben şahsen yazılıp çizilenleri okuyunca, ekranın karşısına geçince çok ta anlamadım. Mağdur edilen Sayın Özel mi yoksa Sayın Kılıçdaroğlu mu?

Fahrettin ÇELİK

22.05.2026