Siyaset bazen bir seçimle, bazen bir krizle, bazen de beklenmedik bir mahkeme kararıyla yeni bir yön kazanır. Son günlerde CHP’nin kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı da sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki siyasi dengelerin yeniden tartışılmasına neden oldu. Elbette bu gelişmenin yankıları Adıyaman’da da hissedilmeye başladı.

Şimdi herkesin aklındaki soru şu: Bu süreç Adıyaman’da siyaseti nasıl şekillendirecek?

Bilindiği üzere Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, son dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çizgisine yakın duran isimlerden biri olarak kamuoyunda öne çıktı. “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerine katılması ve verdiği destek mesajları bunun açık göstergesi oldu.

Ancak siyasette şartlar bazen bir gecede değişebilir. Özellikle parti içi dengelerin yeniden konuşulduğu böylesi dönemlerde, yereldeki aktörlerin nasıl pozisyon alacağı büyük önem taşır. İşte bu yüzden gözler şimdi Tutdere’nin atacağı adımlarda. Mevcut siyasi çizgisini aynı kararlılıkla sürdürecek mi, yoksa oluşabilecek yeni parti dengelerine göre daha temkinli bir yol mu izleyecek?

Bir başka dikkat çekici nokta ise CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan cephesidir. Parti kulislerinde, mahkeme kararının il teşkilatlarının etkisini artırabileceği ve bazı şehirlerde yeni güç merkezlerinin oluşabileceği konuşuluyor. Adıyaman’da da Engin Doğan’ın bu süreçte daha etkin bir siyasi konuma yükselebileceğine dair yorumlar yapılıyor.

Fakat burada unutulmaması gereken önemli bir gerçek var: Siyasette hiçbir denge kalıcı değildir. Bugün güçlü görünen yarın zayıflayabilir, sessiz kalan yarın en etkili aktör hâline gelebilir. Hele ki Türk siyasetinde… Bir sabah uyandığınızda bütün hesapların değiştiğini görebilirsiniz.

Adıyaman ise sıradan bir şehir değil. Depremin ağır yükünü taşıyan, çözüm bekleyen onlarca kronik sorunu bulunan bir kent. İnsanlar artık siyasi tartışmalardan çok; şehrin ayağa kaldırılmasını, yaraların sarılmasını, yatırımların hızlanmasını istiyor. Bu nedenle siyasi aktörlerin parti içi mücadelelerden çok memleket meselelerine odaklanması gerektiğini düşünenlerin sayısı az değil.

CHP’deki mahkeme kararı elbette yeni tartışmalar doğuracaktır. Ancak asıl mesele şu: Bu tartışmalar Adıyaman’a ne kazandıracak? Şehir için yeni bir vizyon mu ortaya çıkacak, yoksa siyaset yeniden koltuk hesaplarına mı sıkışacak?

Önümüzdeki günler bu soruların cevabını verecek. Ama görünen o ki; Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da siyaset artık yeni bir dönemin eşiğinde. Ve bu yeni dönemde kimin nasıl bir pozisyon alacağı kadar, halkın bu sürece nasıl tepki vereceği de belirleyici olacak.

Velhasıl, Adıyaman’da siyasi satranç yeniden kuruluyor. Taşlar yer değiştiriyor olabilir. Ancak asıl önemli olan, bu oyunun sonunda kazananın siyasetçiler mi, yoksa yıllardır hizmet bekleyen Adıyaman halkı mı olacağıdır.