"Sessiz İstila: Adıyaman'ın Görmezden Gelinen Gerçeği"

Bir şehir düşünün… Sokaklarında çocuk sesleri yerine korku dolaşıyor. Bir şehir düşünün… Geleceğini emanet ettiği gençler, göz göre göre karanlığa sürükleniyor.

Adıyaman işte tam da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya.

Madde bağımlılığı öyle bir bela ki; kapıyı çalmaz, sessizce içeri sızar. Önce bir gencin hayatını çalar, sonra bir ailenin huzurunu, ardından bir mahallenin güvenliğini…

Bugün görmezden gelinen her bağımlı, yarının kayıp neslidir.

Bu mesele sadece “birkaç kişinin sorunu” değildir. Bu, topyekûn bir çöküşün habercisidir. Çünkü bağımlılık arttıkça suç artar, ahlak zayıflar, toplum çözülür.

Sorulması gereken soru şu: Daha kaç genç kaybedilecek?

Yetkililer neyi bekliyor? Toplum neden susuyor?

Adıyaman’ın geleceği için artık susma zamanı değil, harekete geçme zamanıdır. Aileler, eğitimciler, yöneticiler… Herkes elini taşın altına koymak zorunda.

Unutmayalım… Bir şehri yıkan şey deprem değil, ihmaldir.

Mehmet Elçi