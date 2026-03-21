(Nevruz kimin bayramı?)

Kültür, bir Milleti MİLLET yapan değerler bütünüdür.

Kültürün en önemli unsurları ise içinde binlerce yıllık bir geçmişi barındıran gelenek ve göreneklerdir.

Yeryüzünde yaşayan en eski kavimlerden olan TÜRK’lerin, tarihi derinliklerinden gelen zengin kültürel değerleri ve gelenek-görenekleri vardır.

İşte NEVRUZ böyle bir kültürün bayramıdır. NEVRUZ şenlikleri tarihin bilinen devirlerinden itibaren TÜRK’lerin, Adriyatikten Çin seddine kadar bütün TÜRK dünyasında kutladıkları yüzde yüz YERLİ, yüzde yüz MİLLİ bir bayramdır.

En eski Tarihi kaynaklarından TÜRK’lerin böyle bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Türk kültüründe NEVRUZ, yeniden doğuştur, diriliştir.

NEVRUZ bayramı;

TÜRK’lerin Ergenekon’dan çıkışını, yani özgürlüklerine kavuşup yeniden tarih sahnesine çıkışlarını temsil eder.

NEVRUZ baharın başlangıcı olarak kabul edilen, gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü kutlanır.

NEVRUZ tabiatın doğum günü ve Türk dünyasının binlerce yıllık ortak hafızasıdır.

Bu bayram dostluğu, barışı, bereketi simgeler.

Ateşten atlamak ise arınmak ve kötü enerjiden kurtulmaktır.

NEVRUZ bayramı; Altaylardan Balkanlara kadar tüm TÜRK boylarında (Kırgız, Özbek, Kazak, Tatar, Azeri, Anadolu Türkleri vb.) yüzyıllardır kutlanmaktadır.

Türkistan’dan Kafkasya'ya, Kafkaslardan Balkanlar'a, bütün TURAN illerine, ele ele, gönül gönüle TÜRK’ün ezeli bayramı NEVRUZ, ERGENEKON’dan çıkışımız ve yeni yılımız kutlu olsun.