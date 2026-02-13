

Bu gün , Şiirleriyle , destanlarıyla 70’li yıllardan itibaren Ülkücü gençliğin gönlünde taht kuran, sevgisini kazanan ve “Ülkücü Hareket”in kitlelere mal olmasında çok çok emeği olan büyük dava adamı, büyük şair ve OZAN , çağımızın Dede KORKUT’u Ozan Arif’in ölüm yıldönümü..

Büyük OZAN’ın sadece “78 Kuşağı” olan bizim neslin değil; bütün Ülkücülerin bilinçlenmesinde, yetişmesinde çok büyük bir emeği var.

Ömrü boyunca asla davasından sapmadı, asla eğilip bükülmedi, hep dik durdu, hep gerçekleri haykırdı.

Bizim nesil yıllarca salonlarda , stadlarda,düzenlenen gecelerde onun şiirleri ile , onun destanları ile büyüdü.

Sevgili OZAN; hani yürekleri dağlayan o “UNUTAMAM” şiirinde ;

“Anlasan da usul usul anlatsam,

Sana bir ÜLKÜCÜ nesil anlatsam” diyordun ya;

işte o “Nesil” seni asla unutmayacak.

Senin şiirlerin, senin destanların ilelebet dillerden düşmeyecek.

“ARİF derki bunca yıl ay,

Geldi geçti vay dünya vay,

Yaşamaksa yaşadım say,

Aha geldim gidiyorum.”

Ruhun şad mekanın cennet olsun büyük OZAN..

Ölüm yıldönümünde seni rahmetle minnetle anıyoruz.