GAZİ MECLİSİN ÜYELERİ TERÖRİST BAŞININ AYAĞINA GİDEMEZ, GİTMEMELİ…

Tutturmuşlar bir “ÖCALAN dinlensin” ha dinlensin..

MHP bunu ilk dile getirdikten sonra DEM Partililer hemen hemen her gün “Komisyon acilen ÖCALAN’ı dinlemelidir.” diye açıklama yapıyorlar.

Yahu kardeşim bu bir terörist başı, bu bir bebek katili, bu 50 BİN vatandaşın şehadetinden sorumlu bir cani, bir katil.. Böyle birinin ayağına Gazi meclisin Milletvekillerini nasıl gönderirsiniz?

Devlet, yani istihbaratımız , MİT bu adamla görüşmüyor mu?

DEM Parti heyeti İMRALI’yı yol etmemiş mi? Belki 15-20 defadır gidip terörist başının görüş ve düşüncelerini almıyor mu? Bu bilgileri C.Başkanı dahil bütün parti yetkililerine aktarmıyorlar mı?

Eeee.. Milletvekillerine ne anlatacak bu terörist?

DEM parti ve MHP dışında, iktidar partisi AKPARTİ dahil hiç bir parti komisyonun terörist başına gitmesini istemiyor.

Ha mutlaka gitmek istiyorlarsa bunu ilk gündeme getiren MHP ve DEM parti üyeleri gitsin görüşsün.

••••

Neden bu tiyatroyu görmüyor anlamıyorsunuz.

Ya Allahaşkına milletin neyi var neyi yok çalan azılı bir “hırsızlık çetesi”nin elebaşından hırsızlığı nasıl önleriz diye yardım istenir mi?

Hani terör örgütü PKK silah bırakmıştı..

Adamlar “üniformalarıyla” ellerinde KELEŞlerle IRAK’ta ŞOV yapıp güya Türkiye’den çekiliyorlarmış.

Bunların amacı ÖCALAN’ın ne diyeceği değil;

Amaçları terörist başını dışarı çıkartmak.

Gazi Meclisin içine kadar yayılan “Biji serok APO” sloganlarını, yürüyüşleri, polisimize “düşman” dediklerini görmüyor musunuz?

Bunların amacı ÖCALAN’ın ne diyeceği değil ;

Yüce Meclis’in üyelerini bu teröristin ayağına götürmek. Bu teröristi siyasi bir figür, siyasi bir lider pozisyonu kazandırmak.

Bunu neden görmüyor anlamıyorsunuz?

Yapmayın etmeyin.