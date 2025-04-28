Daha önce İBB’ye yapılan operasyonda gözaltına alınan ve İBB başkanı İMAMOĞLU dahil bir çoğu tutuklanan 101 kişiden sonra, bu sabah da İSKİ’den Zabıtaya, İmar müdüründen özel kalem müdürüne kadar 53 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu gözaltılardan sonra 83 bin çalışanı olan İBB’de yönetici durumunda pek kimse kalmadı.

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Bir kere daha AÇIK ve NET olarak şunu söyleyelim ;

Partisi, siyasi görüşü; mevkisi makamı ne olursa olsun ;

Kim haksız yere bu mazlum Milletin, bu fakir fukaranın ;

Tek kuruşunu yiyorsa,

Haksız kazanç elde ediyorsa,

Yolsuzluk yapıyorsa,

Hırsızlık yapıyorsa,

Hırsızlığa yolsuzluğa göz yumuyorsa,

Kim bu “Pis” işlere alet oluyor nemalanıyorsa ;

Allah onların bin türlü belasını versin, boğazlarında kalsın zehir zıkkım olsun.

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Kim suçlu kim suçsuz bizler vatandaş olarak bilemeyiz. Buna mahkemeler karar verir.

Ancak şu hususları da dikkate almakta fayda var diye düşünüyoruz;

İMAMOĞLU yönetimindeki İBB 5 yıllık (2019-2024) ilk döneminde İçişleri bakanlığı müfettişlerinin, Sayıştay denetçilerinin yaptıkları sayısız denetimler sonucunda kamuoyuna yansıyan hiçbir yolsuzluk, rüşvet haberi duyulmadı. Yani bu 5 yıllık dönemde hiçbir yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet falan olmamış.

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İMAMOĞLU’nun daha senesi bile dolmayan 2.ci döneminde ise yolsuzluklar, hırsızlıklar,

irtikaplar, nitelikli dolandırıcılıklar, ihaleye fesat karıştırmamalar, çıkar amaçlı suç örgütü kurmalar.. Ne olumsuzluk ararsanız hepsi var.

Hele 560 Milyar(Katrilyon) liralık bir yolsuzluktan bahsediyor ki bu para İBB bütçesinden büyük bir para.

Sanki İMAMOĞLU ve “A takımı” yani İBB’nin tepe yönetimindeki yüzlerce kişi bu 2.ci dönemde işi gücü bırakıp bir araya gelmişler ve bütün enerjilerini nereden neyi nasıl “götürürüz” diyerek yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet işlerine harcamışlar.

İMAMOĞLU’nun 11 yıl önce kazandığı Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde yaptığı “yolsuzluk” bile bu 2.ci dönemde ortaya çıkmış.

Birde CHP’nin başta Ankara, İzmir, Adana , Mersin, Antalya, Bursa , Eskişehir gibi bir çok büyükşehir belediyesi var.

Fakat o belediyelerde hiçbir bir yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet yok. Hepsi tertemiz..

Varsa yoksa İstanbul..

Sizce de bu durum dikkat çekici değil mi..

Mithat SOLGUN