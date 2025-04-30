Şimdi internet ortamında paylaşılan bir video olsaydı bu yazı, bir ok işareti ile birinci yazı için link bırakılır ve yazının daha net anlaşılması için önce bu yazının okunmasına dair uyarıda bulunulurdu. Üstü kapalı da olsa uyarımı dikkate alırsanız sevinirim.

Nazlı hocamdan bir anekdotla sonlandırdığım diğer yazımda bıraktığım yerden devam ediyorum. Ben de silkelendim ve farkındalıkla yola devam ediyorum tıpkı bahsi geçen kırkayak gibi. Büyüklere masal anlatımımda ilk deneyimimin yıldız tozları üzerimde. İş Süpürgeli Cadı’ya kalsa o kadar çok odaklanacak negatif şey çıkarır ki desteklenmediğime dair. Fakat ben yalnızca bugün için yemezler diyorum ve yıldız tozlarımla devam ediyorum.

Sunumum biter bitmez hissettiğim bir iç huzuru vardı ki anlatılmaz yaşanır. Çünkü aylar önce özellikle ve öncelikli olarak kendime verdiğim bir taahhüdü gerçekleştirebilmiş olmanın iç huzuruydu bu. Benim için kıymetliydi. Süpürgeli Cadı’ya rağmen kaçmadım, vazgeçmedim ve elimden gelenin en iyisiyle hazırlandım. Böyle bir çaba ve güç gösterdiği için varlığıma minnettarım. Şükürler olsun beni yarı yolda bırakmadı.

Şimdi çok da detaylandıramayacağım bu yolculuğun tohumu aslında 2004 yılında atılmış bir kitapla. Öylesine ince ince işlenmiş, saçaklanmış ki ben bile tam ayrıntılarına vakıf olamadım henüz. Olmam gerektiğine de inanmıyorum zaten. Yaşadıkça, deneyimledikçe hayretler içinde kalıyorum ve bu da şimdilik bana yetiyor. Dolayısıyla beni koruyup gözeten o gücün varlığına hayran kalıyorum.

Özenli olmanın ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanıklık ettim bu deneyim sayesinde. Masal Anlatıcılığındaki yoldaşlarım, oyun arkadaşlarımdan tutun da masal panoma, kıyafetime, rastalarıma varıncaya kadar her detaya elimden geldiğince özen gösterdim. Yapamadığım yerlerde Sonay hocamdan yardım aldım. O da her zamanki nezaketi ve cömertliği ile bana yardımcı oldu. Sağ olsun. İlkokul öğretmenimin destekleyici tavırlarını onda görmek bana iyi geliyor. İyi ki yollarımız kesişmiş. Tekrar teşekkürlerimi iletiyorum buradan kendisine.

Bilgi ve deneyimleriyle yoluma katkıda bulunan Sıla Topçam, Nazlı Çevik Azazi hocalarımın yanı sıra o kadar çok insan var ki bu süreçte hayatıma dokunan, adlarını tek tek yazamayacağım ama hepsine yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii genetik veya epigenetik kodlarla hayatta olan ya da olmayan atalarım başta olmak üzere alanıma öyle ya da böyle katkı koyan yakın uzak demeden tüm varlıklara da teşekkürü bir borç bilirim. Siz olmasaydınız ben olmazdım.

Bu konu üzerinden geldiğim noktadan son derece memnunum. Bugün yani 29.04.2025 tarihi itibariyle yeni bir vizyon oluşturuyorum kendime. Neden bu tarih derseniz; duyduğuma göre gökyüzü hareketleri sebebiyle yılda bir kez gerçekleşen enerjisi yüksek, yani şanslı gün olarak nitelendiren bir günmüş. Bunu duyunca hemen değerlendirmek istedim. Vizyonumu oluşturdum. Pozitife odaklanarak daha Yüksek Merkezler tarafından bana güç verilmesine de niyet ettim. Çünkü yenice tanıştığım öğretide şöyle deniliyor:

“Demek ki negatif duygulardan hoşlanmak, Çalışma’ da işleyebileceğimiz en kötü günahlardan biridir. Günah, Yunanca kökeninde, hedefi ıskalamak anlamına gelir. Uyanmaya- ki büyük hedefimiz er geç budur- çalışmak istiyorsak, tüm ezoterik öğretinin üzerinde durduğu bu uyanmanın önünde engel olan negatif duygularımızı gözlemlemeye çalışmalıyız; negatif duygulardan hoşlanmak ve içsel konuşma aracılığıyla kendimizde bunları beslemek ise kişinin uyanmak için yapması gereken şeyin tam tersidir.” (Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne Psikolojik Yorumlar / Maurice Nicoll)

İşte ben de bugün niyetimi ortaya koydum ve yola devam diyorum. Her pazartesi sigarayı bırakmaya niyet edip edip sonradan başladığımı anımsadım bir an. Sağlığımı tehdit ettiği halde bir türlü bırakamıyordum. Çeşitli yardımlar aldım ve Yüksek Gücüm’ün de alan açmasıyla yalnızca bugün için sigara kullanmıyorum. Şükürler Olsun! Darısı bir savunma mekanizmasına dönüşmüş olan negatif düşünme şeklimin başına. Çünkü gerçekten bu şekilde bakış açısı da sağlığımı tehdit ediyor. ”Negatif olmama seçim hakkımı kullanıyorum,” diyebilmek adına ayak işlerini yapıyorum ve Yüksek Gücüm’ den yardım istiyorum. Teşekkürler.