1 Mayıs, emek mücadelesinde alın teri dökenlerin günü. Bugün seslerin söze dönüştüğü kardeşliğin dayanışmanın günü. Bugün 1 Mayıs... Çalışan iş arayan, emeğin gücüne inanan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Barış özgür ve huzurlu bir gelecek için Yaşasın 1 Mayıs...

Tüm dünya işçileri için geçmişin mücadelesini anmanın, bugünü ve geleceği inşa etmenin, umudu ve direnişi büyütmenin, birliğin mücadelenin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs, “varım, buradayım, birlikte güçlüyüz” demek için en önemli tarihsel ve güncel simgedir.

Kentlerde, atölyelerde, tarlalarda, fabrikalarda ve ofislerde alın teri dökenlerin, Emeğinin hakkını alamayanların, güvencesiz ve iş güvenliğinden yoksun çalıştırılanların,

Kısacası emeği sömürülen, hakkı gasp edilen herkesin günüdür.

1 Mayıs emeğin sesidir.

1 Mayıs, Emperyalizme, Mafya-Tarikat-Rant Ekonomisine Karşı Mücadeledir. Emekçinin Hak, Halkın Adalet Talebidir. Sömürüye Karşı Direniş ve Dayanışma Günüdür.

Maalesef artık özel günleri, acıların gölgesinde kutluyoruz. Mesela 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı, işçi ölümlerinin ve hakları gasp edilen işçilerin gasp edilmiş haklarının gölgesinde kutluyoruz.

1 Mayıs; tatil değil, tüm emekçilerin, ezilenlerin ve sömürülenlerin direniş ve dayanışma günüdür. Türkiye’de ve dünyanın her yerinde işçilerin, “Yaşanacak bir ücret, insanca çalışma koşulları, iş güvencesi ve özgürlük” için sokaklarda haykırdığı gündür.

Biz işçi ve emekçiler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz.Kapitalist sömürüye karşı Dünya, işçilerin alın teri ve onların örgütlü mücadeleleri hürmetine dönüyor. İşçilerin lütuf değil haklarını aldığı onurlu yarınları kutlayabilmek umuduyla ve direnişteki tüm işçilerle dayanışmayla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

#1MayısEmekVeDayanışmaGünü