Gerçeklerin sürekli manipüle edildiği, ironik bir dönemde olduğumuz herkesin bildiği acı bir gerçek! Titanik gemisindeki yolcular, seçilmiş, kendini Nirvana’da zanneden bireylerden kuruluydu! Her şeye hayat verdiğini düşünen “İNSAN TANRILAR”, manipülasyon alanında son derece gelişkin, istedikleri her şeyi yapabileceklerine, ölümsüz olduklarına inanıyorlardı. Bugünkü iktidar aynı hezeyana kapılınca, kitleleri istediği kıvama getirmek için dönemle uyumlu metotlar geliştirdiler! Bugün Türkiye’de iktidar olanlar, Titanik gemisi kaptanlığına soyununca, buzdağını hiç hesap edemediklerini, kediyi tavada döndürünce fark edilmeye başlandılar! Buzdağının görünen yüzü değildi oysa gerçek!

Özelliksiz yığınları, oyun hamuru kıvamında istediği şekle boyayan iktidar; olanı farklı ambiyanslarla, içeriğini istediği kutsal değerleri sömürerek doldurmaya devam ediyor! Hayatın olağan akışına ters olan ne varsa, kitlelerin mankurtlaşmış, emre amade durumlarını da hesap ederek, önünde hiçbir engelin olmadığını düşünmeye başladılar! Siyasi dans figürlerinin sürekli geliştirdikleri varyasyonlarıyla bugüne kadar istedikleri her şeyi yapan, KEDİYİ TAVADA DÖNDÜRME ustaları; son dönemde yazdıkları absürt tüm hikayelerle, fıkra niyetine güldürmeye devam ediyor!

Gezi olaylarından beri, buzdağının görünmez yüzü HALK, iktidarın siyasi dizayn için kullandığı tüm aparatların farkında! Temel insan haklarının -kutsal değerleri sömürerek- aşındırılması karşısında, muhalefet bileşenlerinin özellikle son dönemde iktidarı her alanda köşeye sıkıştırması, deyim yerindeyse iktidarın tüm manipülasyon dengelerini alt üst etmiş durumda! Manipülasyonun her kurgusunu kullanan iktidar; olmamış, bilinmeyen, absürt tezgâhlarla halkı kanalize etme motivasyonunu, son dönemde bulamadığı için, sürekli KEDİYİ TAVADA DÖNDÜRMEYE devam ediyor! Döndürme hızına kendileri yetişemeyince, savrularak nereye çarpacağını bilemez duruma gelen iktidar; hortum gibi, önüne gelen ne varsa süpürmeye odaklanmış durumda! Ta ki cumhuriyetin buzdağı HALK’a çarpana kadar!

Yıllardır iktidarın halkı HAP niyetine paket programlarla dizayn girişimleri; eğitim seviyesi yükseldikçe, ekonomik sarsıntılar arttıkça, iktidar bileşenlerinin ezber stratejileri görünür olmuş; süreçle birlikte halk, aynı çukura düşmemeyi, cumhuriyet kazanımlarına sarılarak refleks göstermiştir! Sosyolojik dönüşüm ivmesiyle halk, her müziğe göre dans eden bir gücü tasfiye yönünde niyetini belirgin hale getirmiştir. İktidarın suç üretme arşivleri, kediyi tavada döndürme güdüleriyle, bugün iktidar savunucularına bile pes ettirmiştir. Zihinlerde askıda tutulmuş ACABA’ların tetiklemesiyle yeniden ülkenin kurtuluş kervanına dahil olmaya başlayan halk, ulusal bilinçle demokratik cumhuriyeti feodal kalıntılara tercih etmeye başlamıştır. Kervanı yolda dizme anlayışlarıyla, güç odaklarının kafa gözle tüm tuşlara daldığı şu süreçte, halkın hukuka, adalete olan talebi umut verici olmuş; karşı devrime olan itirazı anlamlı hale gelmiştir.

Demokrasi ve hukuk bu kadar ağır yaralar almışken, birden Kürt sorunuyla ilgili Devlet Bahçeli ağzından başlatılan süreç; muhalefeti bölme, yeni güç oluşturma stratejisi olduğu izlenimi, dikkate alınması gereken yeni bir KEDİYİ TAVADA DÖNDÜRME girişimi olabilir! İktidar olma adına her türlü girişimi, türlü maskelerle, kutsal değerlerle perdeleyen iktidar koalisyonu; güç kaybettiğini fark ettikçe, ülke kazanımlarını şirket gibi kullanmaktan asla imtina etmemektedir! Ülkeyi çelik bariyerlerle özgürlüklerden vazgeçirmeye çalışan, askeri vesayete rahmet okutan günümüzün muktedirleri; bu ülkenin geleceğine, gençliğin tüm motivasyonlarına, yerleşmiş hukuk kurallarına darbe vurmaktan asla geri durmamaktadır. Ülkenin çağdaş dünyayla zıt giden, ohlokrasiden süzülen oluşumlarına bilinçli halkın geçit vermeyeceği aşikârdır.

Niteliksiz seçimler ve manipülasyonlarla iktidarını kesintisiz sürdüren, ilahi boyuta taşınmış güçlü menfaat birlikteliği; TİTANİK gibi her yerinden su almaya başladı! Halkı tavada döndüre döndüre, bünyesine, zihin dünyasına verdikleri zararı zamana yayarak, sürekli vatan-din edebiyatıyla uyutan güce karşı, kurucu liderin gençliğe hitabe öğüdü son dönemde tekrar ruhlara derman olacağa benziyor! İlelebet muhafaza ve müdafaa, bu ülkenin asli görevidir. Damarlardaki asil kuvvetin hukuk için attığı şu günler, cumhuriyetin bu ülkeye verdiği en büyük kazanımdır. YAŞASIN CUMHURİYET.



DİPNOT:

Başbakan, mitingde toplanan kalabalığa,

“Dış güçlerin yaptırımları nedeniyle artan enflasyonu indirmek için daha az ücretle ve daha çok çalışmalıyız!” demiş.

“O zaman da bizler iki vardiya çalışırız,” diye biri bağırmış aradan.

Başbakan, “Teşekkürler. Gerçek vatanseverlik bu işte. Mutfak giderlerini ve öğünleri azaltmak zorundayız,” der demez, bu sefer

“Öyleyse bizim vardiya adedimiz de kesinlikle üçe çıkacak,” diye aynı kişiden cevap gelmiş.

“Bravo,” demiş Başbakan, “İşte bize yürekten inanan bir vatandaşımız. Bu arada mesleğiniz nedir arkadaşım?”

“Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşleri.”

Kediyi tavada döndürenler eninde sonunda HALK’a çarpıp mısır gibi patlayacaktır!