SARI SAÇLI DEV’e deli gönlünü bağlayıp iktidarı için destek isteyen İRADE’nin ; ABD’den istediklerini alıp almadığı belli değil ama onların istediklerini verdikleri su götürmez bir gerçek! Türkiye’nin tarih misyonu içindeki onurlu duruşuyla tamamen zıt son dönemin tuhaflıklar komedilerine bir yenisi daha eklendi! Medya önü maske trajedileriyle seçim kazanmayı hayal eden, kurucu liderin devrimlerini bir bir sabote eden karşı-devrim hezeyanlı anlayışlar, Türkiye’nin dünya konjonktüründeki ağırlığını dibe çekmiş; sarı saçlı dev desteğiyle tekrar güç kazanma sanrısı, nasıl yönetildiğimizin acı reçetesi olmuştur!

Sarı saçlı dev’in ardına sığınıp kendi iktidarını kurtarma telaşına düşen irade, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık onurunu; ekran önü gülücükler ve sisli odalarda iltifatlı, maskeli balolu seremonilerle, kurucu liderin belirlediği misyona ağır darbe vurarak kahkahalar eşliğinde trajediler yaşatmaya devam ediyor! Ucuz promosyonlarla sırt sıvazlanan şu ironik dönemde, ülkenin bütün hayati fonksiyonlarının heba edildiğini görmeden; milli duyguları köpürterek ilahlaştırılmış lider kültü, Türkiye Cumhuriyeti’nin en ağır travmasıdır! Gerçeklere sırt çeviren hayali ütopyalarla bulutlarda gezdirilen yığınlarla ipotek konan yönetim biçimi, faturalarını bir bir tarih sahnesine göndermeye devam ediyor! Her alanda kokuşmuşluğun emareleri varken, medyanın sarı dev güzellemeleriyle onursuzluk danslarıyla sarhoş olduğu bu hazin öykü, kadim coğrafyanın esaretlerinin bir neticesi! Okumayan, sorgulamayan; hayat nedir bilmeyen bir ceviz içinde sıkışmış hayatlarla ömür tüketen yığınların, liderin ağzından çıkan ne varsa kutsal kabul eden bir anlayışa esaret oluşu psikologların bile çözemediği derin bir tarihsel kodlama! Bu kodlama, din üzerinden yaratılan düşman heyulası! Gazze üzerinden ABD’ye küfredenlerin, kendi liderini ABD’de gördüğünde sevinç naralarıyla zafer sarhoşluğu yaşaması, fıkralardaki absürt kahramanlara taş çıkartır! Öyle bir sarı dev!

Eğitimi, adaleti, ekonomisi resmen tarumar edilen; sosyolojisi derin yara alan, bilimin, sanatın, edebiyatın sınır dışı edildiği ülke oldu Türkiye! Sosyal dokunun gelecek jenerasyonları ucubeye çevirdiği şu ironik dönemde, dizayncılarının sürekli aynı ağacı görerek orman içinde kaybolduğunu fark edememeleri; bu ülkenin nasıl bir felakete terk edildiğinin resmidir! Kendi gölgesine bile hükmetmeyenlerin, cumhuriyetin tarihsel misyonunu omuzlarında taşıyanlara karşı gösterdiği refleks, sarı dev’in Ortadoğu projesiyle son derece uyumludur! Kadim coğrafyanın cehalet harmonisi son derece kullanışlı bir maşa! Bu maşanın kullanıldığı etki alanları, ABD’nin Ortadoğu üstleri ve gelecek planlarının en büyük avantajlarıdır!

Gücün, muhalefet blokunu kirletme planı son derece anlamlıdır! Türkiye’de esen değişim rüzgarına sufle üfleyenlerin, emperyal güçlerin desteğiyle mevcut oligark oluşumunu iktidarda tutma motivasyonu; bu ülkenin nerelere sürüklenmek istendiğinin en açık göstergesi! Bütün alanların kirletilmesinde rol alanların bugün sıvazlanma girişimleriyle, Türkiye’nin karanlığa frensiz götürülüşü arasındaki paralellik, manipülasyon siyasetin uyarı veren en büyük işaretidir! Türkiye, gebe kaldığı bu karanlık dönemden çıkış cesareti göstermek zorunda olduğunu fark etmeli ve refleks geliştirmelidir.

Son 10 yılda yaşanan gelişmelere odaklanmak zorunda Türkiye! Kadavra itaatiyle, körü körüne beslenen siyasete aparat olan anlayışın özellikle son dönemde nelere mal olduğunu gösteren işaretlere önem vermek; zihinsel açılım için şarttır! Biat kültürü, tüm kötülüklerin kaynağı; vasat iktidarların en büyük avantajıdır! Kutuplaşmış siyaset içinde, dünya standartlarının çok altında yaşayan, kadercilik oyununda gönüllü figüran olan yığınların, yeni bir tutum geliştirmesi şarttır! Sosyolojinin ivmesini tetikleyecek birçok faktör vardır! Sarı dev’in sıvazlamasına karşı, özgürlük tutkunu, sorgulayan bireylerin çağdaş dünya ile uyum için vereceği savaş çok daha ahlaklıdır!

Türkiye yeni bir zihinsel devrime gebedir! Siyaset, kendini yenileme ihtiyacı için çırpınıyor! Türkiye akan bir nehirken, girdaplara hapsedenler bunun farkında! Yeni dünya düzeninde, teknoloji çağında zihinleri dar kalıplara mahkûm edenler kaybedecektir! Türkiye, oligarklardan kurtulma ivmesinin tam merkezine doğru yol almaya başlamıştır! İkinci kurtuluş savaşı süreci hızla ilerliyor! SARI DEV, Türkiye’nin cücelerini ortaya çıkarmıştır. Sarı saçlı dev’in makyajı Türkiye’nin onurlu demokrat bireylerin vereceği savaşla mutlaka akacaktır. Gerçek yüzler ortaya çıktıkça ak- kara denklemi tarihi bir cevap alacaktır!

DİPNOT:

Adamın biri, bisikletle Türkiye’den İran’a geçiyormuş. Selesinde kocaman bir torba… Gümrük görevlisi haliyle şüphelenmiş:

— Aç torbayı, demiş.

Açmış, kum çıkmış.

İki gün sonra, aynı adam ıslık çala çala gelmiş sınır kapısına, çıkış yapacak. Selesinde yine torba…

— Aç, demişler.

Açmış, yine kum.

İki gün sonra, aynı adam pedal çevire çevire gelmiş sınır kapısına. Selesinde yine torba… Bu sefer polis çağırmışlar, narkotikçi gözüyle incelemişler. Nafile, bildiğin kum… Delirecekler. Bir, üç, beş, hep aynı manzara… Adam geliyor geze geze; termal kamerayla bakıyorlar, tahlil yapıyorlar, köpeklere koklatıyorlar, uyduyla takip ediyorlar… Hikâye! Hep kum çıkıyor.

Aradan yıllar geçiyor. Gümrük görevlisi emekli olduktan sonra çarşıda o adama rastlıyor:

— İçim içimi yiyor, diyor. Bu saatten sonra bir şey yapamam sana. Allah aşkına söyle, ne kaçırıyordun o torbayla?

Adam cevap veriyor:

— Bisiklet.

Türkiye zihinsel ablukadan kurtulmadığı sürece, “NELER KAYBETTTİĞİNİN” farkında olmayacaktır ! ABD pedallamaya devam ediyor!