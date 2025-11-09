Kâhta Belediye Meclisinde yapılan değerlendirmelerde, taziye yemeklerinin geçmişte ulaşım zorlukları nedeniyle ortaya çıkan bir gelenek olduğu, ancak günümüzde bu uygulamanın hem ekonomik olarak vatandaşları zor durumda bıraktığı, hem de dini olarak uygun olmadığı gerekçesi ile taziye yemeklerinin kaldırılması kararlaştırılmış.

Alınan bu karar gereği, bundan sonra Kâhta’daki tüm taziye evlerinde hiçbir suretle yemek verilmeyeceği belirtilmiş.

Ben şahsen taziyelerde ikramların yapılmasını uygun görmüyorum. Geçmiş yıllarda sigara ve misafir şekeri dağıtılır, peşinden çay (Urfa tarafında bir de kahve dağıtılır), yemek zamanı ise yemek ikramı yapılırdı.

Bu masraflardan dolayı geçim kaynağı olan ineğini, bindiği arabasını satanlar, bankalardan faizle kredi çekenler olduğunu biliyoruz.

Ancak benim anlamadığım Belediye Meclislerinin böyle bir karar almaya yetkileri olup olmadığıdır. Kâhta Belediye Meclisi neye göre böyle bir karar almış acaba!

Her bölgede farklı uygulamalar var. Mesela Çelikhan’da böyle bir gelenek yok. Daha farklı uygulamaları var ve bu uygulama gerçekten çok güzel fakat bir anda bu uygulamaya geçmek biraz zor olabilir.

Taziye evlerindeki yemek meselesini bence Samsat modeli ile çözmek mümkün. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, taziye yemeği olan yerler için söylüyorum; Adıyaman genelinde öncülük etti. Belli bir süre gittiği her yerde, katıldığı her toplantıda, yaptığı her görüşmede bu konuyu gündemine aldı, konuştu, dillendirdi. Böylece bütün kesimlerin düşüncesini öğrenmiş oldu ve güçlü bir destek aldı.

Tamamen yasaklama şeklinde değil de, öğlen ile akşam arası sadece taziye sahipleri ile ilçe dışından gelen yabancı misafirlere, sınırlı sayıda yemek veriliyor, bu yemek kuytu bir yerde ikram ediliyor, bunun dışında toplu yemek verilmiyor.

Bu düşünce kısa sürede kabul gördü ve uygulanıyor. Son gün okunan mevlitte ise eski geleneklerimizden biri olan helva ikramı yapılıyor.

Tamamen yasaklama mantıklı değil. Bunu Belediye Meclis kararı ile değil istişare ile yapılması uygulamayı kolaylaştırır.

Üç gün süren taziyelerde sadece bir öğün ve sadece 40-50 kişiye geçmeyecek taziye sahiplerine Belediye veya yakınları tarafından yemek verilmesi uygun düşer kanısındayım. İşte biz buna de Samsat Modeli diyoruz.

Fahrettin Çelik