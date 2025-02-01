Samsat Sulama Pompaj İstasyonunun yapımına 1997 yılında başlandı ve bundan 10 yıl sonra yani 2007 yılında kanallara su verildi. Çiftçiyi enerji maliyetlerinden kurtarmak için 2 MW Güneş Enerjisi Elektrik sistemi de devreye konuldu.

Çeşitli sıkıntıların yaşanmasının ardından 2016 yılında dönemin Adıyaman Valisi Abdullah Erin, O zaman TBMM Başkan Vekili olan şimdiki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın, o dönemde Adıyaman Milletvekilleri olan Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, O zaman Devlet Su işleri 20. Bölge Müdürü olan Emrah Köleoğlu ve daha birçok yetkilinin katılımı ile tekrar bir açılış yapılarak kanallara su verildi.

Çeşitli aksaklıklara rağmen, ikinci etap sulama projesi hala devreye konmamasına rağmen diyelim ki buraya kadar her şey (kör topal da olsa) güzel.

Mevcuttaki sistem ile 2 bin 800 hektarlık alanı sulamak mümkün ama bunun yerine yağmur duasına çıkıyoruz. Benim anlamadığım konu bu. Dua, insanın eksiklerini telafi etme, istek ve arzularını Allah’a iletme vasıtasıdır. Her halükarda dua edilmesi lazım. Dua, müminin silahıdır.

Eskiden Mart – Nisan aylarında, bahar yağmurları için yağmur duasına çıkılırdı. Şimdi Şubat ayında çıkar olduk. Artık başımızı iki elimizin arasına koyup düşünmemiz gerekmiyor mu?

Biz Allah’a dua ederken, "Ya Rabbim, ekinlerimiz kurudu. Yağmur yağmıyor, hava kurak geçiyor. Topraklarımızı su ile buluştur" derken, birileri çıkıp bize "Akletmez misiniz, Allah size hiçbir topluluğa vermediği kadar tatlı su verdi. Yanı başınızda dünyanın üçüncü, Türkiye’nin en büyük barajı var. Güneşten enerji üretiyorsunuz, kanallarınız var. Sulama Birliğiniz da var. Niye arazilerinizi sulamıyorsunuz?" derse ne cevap vereceksiniz?

Her halde deriz ki, "Valla biz beleşe alıştık. Masraf etmeden, yorulmadan ekinlerimiz sulansın. Verimi de bol olsun." Zaten deprem sonrası iyice bedava yaşamaya da alıştık. Elimiz cebimize girmez oldu.

Yahu insaf edin. Ekinlere baktığımızda yüreğimiz yanıyor. Ekinler kurudu kuruyacak. Yağmur yağsa bile yaptığımız sulama boşa gitmeyecek. Yaptığımız bir masraf bize on olarak geri dönecek.

Yağımız, unumuz, şekerimiz var. Helvanın olması için duaya çıkarsak çokta Müslümanca bir tavır sergilemiş olmayız. Allah, çalışmayı, mücadele etmeyi emreder.

Fahrettin ÇELİK

01.02.2025