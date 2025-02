Kendi öykümün kahramanı olarak araştırmalarım devam ediyor. Masal Anlatıcılığı ile yolumun kesiştiği Nazlı Çevik Azazi hocamın üç kitabını da aldım, inceliyorum. Bunlardan biri” Masal- İki Dünya Arasındaki Aşk- “. Alıntıların ilki oradan geliyor:

“... Hepimizin fiziki ebeveynleri olduğu gibi manevi ebeveynleri de vardır. Kahramanın büyüme yolculuğunda ona yardım edecek güçler göksel ve dünyevi ebeveynleridir. Tarot’ un 22 Büyük Arkana kartı bu dört ebeveynle başlar. Bunlardan; göksel ebeveynler Büyücü ve Azize, dünyevi ebeveynler ise İmparatoriçe ve İmparatordur. Bunların her biri birer arketip olarak kahramanın kendi hazinesini bulmak için çıktığı yolda ona yardım edecek yaşamsal güçlerdir. Bu güçlerin sembolik anlamları çok ilginçtir.”

Diye devam ediyor yazı. Merak eden araştırır bu kartları. Beni şu an ilgilendiren ise, yine aldığım eğitimlerdeki eş zamanlılık. Nazlı hocamın kitaplarını incelerken tabii birkaç kitabı da birlikte götürüyorum çoğu zaman yaptığım gibi. Bunlardan biri de Sonay hocamın “Şifacılık “ eğitiminde verdiği kitapçık. Orada da Sakral Çakra ile ilgili bilgileri gözden geçirirken tanıdık kavramlar çıkmaz mı karşıma! Pır pır etti yüreğim! Hemen yazayım ki, bilgi kalıcı olsun istedim. Çünkü bende böyle çalışıyor. Birbiriyle bağlantılarını kurup yazdım mı o,bana ait bir öykü olduğu için artık onu içselleştirebiliyorum elimden gelenin en iyisiyle.

Gelelim Sonay hocamın notlarındaki eş zamanlılığa;

“Sakral Çakra

ARKETİPLER

Pozitif arketipi, imparator/ imparatoriçedir. Bu arketip, fiziksel dünyadan keyif alıp ona saygı duyar. Zenginliğe, iyilik haline ve yüksek derecede zevke sahip olmayı sever.

Negatif arketip, mağdurdur. Kendilerini yaşamın en basit zevklerinden mahrum ederler. Kendilerine, özlem duydukları sıcaklığı ve rahatlığı yasaklayarak kendi kendilerini cezalandırırlar. Hislerini, başkalarına, onların da acı çekmesini sağlayarak projekte ederler.”

Diye o da devam ediyor. Şimdi artık Sakral Çakra ile ilgili verilen uygulamaları gel de yapma. Benim motivasyon şeklim de bu işte! Kendi öykümün kahramanı olarak destekçilerimden Allah razı olsun! Yolumu açıyorlar. Öyle olmasa ben bugün ‘ Masal Anlatıcısı’ etiketini alıp kabul etmekte ve o yolda emek vermekte bu kadar istekli olacağımı sanmıyorum. Çünkü her şeyin başı isteklilik biliyorum. İsteklilik de bir ruhsal ilke. Umarım diğer ruhsal ilkeler de ona eşlik eder ve ben ruhumu parlatabileceğim bir alanda hizmet verebilir hale gelirim.

Yuvasız kuşlar gibi salınıp duruyorlar mı dualarım bilmiyorum. Bildiğim ise; dua ediyormuş gibi yaptığım çoğu zaman. Çünkü korkuyorum. Hâlbuki en korktuğum şeyleri yaşadığımda bile beni koruyan gözeten bir güç vardı. Bunu bilmek bile çoğu zaman rahatlatmıyor beni. Bu da benim işte. Kendi sürecime de hoşgörülü olmak bence kendi kul hakkıma borcum. Kolaylıkla, sevgiyle, neşeyle olsun! Âmin!