Yerlikaya: "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar"

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz” ifadeleri yer aldı.

Almanya, Kosova ve Gürcistan’dan iade

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, şu suçlardan aranan isimler yakalanarak Türkiye’ye iade edildi:

Ş.Ç. – “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Aranan şüpheli, Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Ö.A. – “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” ve “Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle Aranan şahıs, Kosova’da yakalanarak iade edildi.

S.E.Ö. – “Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 4 yıldır Ulusal Düzeyde Aranan kişi, Gürcistan’da yakalanarak ülkeye getirildi.

M.G. – “Tasarlayarak Öldürme”, “Ruhsatsız Silah Bulundurma” ve “Suç Uydurma” suçlarından 2 yıldır Ulusal Düzeyde Aranan şüpheli de yine Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

Yerlikaya’dan teşkilata teşekkür

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaşırken Adalet Bakanlığı, Tiflis Büyükelçiliği ve süreçte görev alan tüm güvenlik personeline teşekkür etti. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

“Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

Söz konusu iade süreçlerinin, Türkiye’nin uluslararası suçluların takibi ve adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Kaynak : PHA