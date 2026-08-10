Adıyaman merkezde üç kişi arasında "Ne bakıyorsun" meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen üçüncü kişinin silahla ateş etmesi sonucu Alper T. ve Burak T. yaralandı. Silahı bırakarak bıçakla saldırmaya devam eden şüpheli de kavga sırasında Alper T. ve Burak T. tarafından darbedildi. Üç kişinin yaralandığı olayın ardından Alper T. ve Burak T. hastaneye kaldırılırken, kimliği belirsiz üçüncü kişi olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkezde meydana geldi. "Ne bakıyorsun" meselesi nedeniyle Alper T., Burak T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, yanında bulunan silahla Alper T. ve Burak T.'ye ateş etti. İki kişinin yaralanmasının ardından silahı bırakan şüpheli, bu kez bıçakla saldırmaya başladı.

Kavga sırasında Alper T. ve Burak T. de kimliği belirsiz kişiye yumruk ve tekmelerle karşılık verdi. Yaşanan arbede sırasında üç kişi de yaralandı.

Olayın ardından Alper T. ve Burak T., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahla ateş eden ve kavga sırasında kendisi de yaralanan kimliği belirsiz kişi ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.