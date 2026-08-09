Adıyaman'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yaralananlardan birinin kadın olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede bulunan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 1'i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından 3 yaralı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.