Adıyaman'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü Mehmet A., yol verme meselesi nedeniyle iki kişi tarafından durdurularak saldırıya uğradı. Siteler Mahallesi'nde otogar yakınlarında meydana gelen olayda sürücünün defalarca yumruklandığı anlar araç kamerasına yansıdı. Saldırı sırasında küfür ve hakaretlere de maruz kalan Mehmet A., olayın ardından hastaneden darp raporu aldı ve polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Otogarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Mehmet A., kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından durduruldu.

İddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle durdurulan Mehmet A., araçtan inen şahısların saldırısına uğradı. İki kişinin sürücüyü defalarca yumrukladığı olayda, Mehmet A.'nın özür dilemesine rağmen saldırının devam ettiği belirtildi.

Saldırı sırasında küfür ve hakaretlerin de yaşandığı olayda Mehmet A., karşılık vermeden özür dileyerek olay yerinden uzaklaştı. Şiddet anları ise minibüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Mehmet A., burada darp raporu aldı. Daha sonra polis merkezine başvuran Mehmet A., kendisine saldıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri, olayın ardından bölgeden ayrılan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.