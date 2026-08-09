6 Şubat depremlerinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Adıyaman'da iş yerlerini kaybeden depremzede esnafın bekleyişi sürüyor. Evleri ve dükkânları yıkılan hak sahipleri, konut çalışmalarında ilerleme sağlanırken iş yerleri konusunda aynı sürecin yaşanmadığını belirtiyor. Depremzede esnaf, iş yerlerinin ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda net bilgi alamadıklarını ifade ederken, Mahmut Elçi de yaşadığı mağduriyeti ve yetkililerden aldığı yanıtları anlattı.

Depremde hem evini hem de iş yerini kaybeden Mahmut Elçi, AFAD'a yaptığı başvurularda kendisine verilen bilgilerin iş yerleri konusunda net bir takvim ortaya koymadığını söyledi. Elçi, yaklaşık 2 bin kişinin iş yeri konusunda hak sahibi olduğunu, bunların 380-400 kadarının dükkânlarını alarak çalışmaya başladığını ifade etti.

Bazı hak sahiplerinin iş yerlerini teslim aldıktan sonra bir yılı aşkın süredir kullandığını belirten Elçi, bazı vatandaşların ise henüz kuraya dahi katılmadığını söyledi.

Elçi, kendisinin yıllardır beklediğini ve şimdiye kadar yalnızca bir kez kuraya dahil edildiğini belirterek, "Benimkini iki üç yılda bir kere kuraya katmışlar, o da çıkmamış. Düşünebiliyor musunuz? İki üç senede bir kere kuraya giriyorum." dedi.

Deprem sonrası ekonomik toparlanmada iş yerlerinin önemine dikkat çeken Elçi, esnafın yeniden çalışmaya başlamasının kent ekonomisi açısından gerekli olduğunu ifade etti. Elçi, "Ekonominin can damarı nedir? İş yerleridir. İş yerleri çalışmazsa ekonomi nasıl ilerleyecek?" sözleriyle yaşadığı sorunu anlattı.

Elçi, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay gibi depremden etkilenen kentlerde yürütülen iş yeri çalışmalarının Adıyaman'daki süreçle karşılaştırılması gerektiğini de söyledi.

Depremzede esnafın yaşadığı en büyük sorunlardan birinin iş yerlerinin ne zaman yapılacağının bilinmemesi olduğunu belirten Elçi, AFAD'dan aldığı yanıtları şöyle aktardı: "Nerede yapılacağı bile belli değil diyorlar. Arsasının yerini dahi biz bilmiyoruz. Ne zaman yapılacak bilmiyoruz, ne zaman size verilecek bilmiyoruz. Bunu AFAD söylüyor, AFAD."

İş yerlerinin yapım yeri ve teslim tarihine ilişkin belirsizliğin çok sayıda hak sahibi esnafın geleceğini doğrudan etkilediğini belirten Elçi, Adıyaman'daki depremzede vatandaşların sorunlarının çözülmesi için siyasi iradenin daha fazla çalışma yürütmesi gerektiğini söyledi.

Elçi, Adıyaman milletvekillerine yönelik eleştirilerinde de kentte deprem sonrası sorunların tamamen çözülmediğini belirterek, esnafın iş yeri beklentisinin devam ettiğini dile getirdi.

Depremzede esnaf, iş yerlerinin hangi bölgelerde yapılacağı, yapım çalışmalarının ne zaman başlayacağı ve hak sahiplerine ne zaman teslim edileceği konusunda net bir takvim açıklanmasını bekliyor.