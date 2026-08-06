Adıyaman'da AFAD finansmanıyla hayata geçirilen Kozağaç Ana Deposu ve Köy İsale Bağlantı Hatları Projesi tamamlanarak hizmete alındı. Bin ton kapasiteli ana depoya ilk deneme suyu başarıyla verilirken, bölgedeki köy ve mezralara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırılmaya başlandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi'nin denetim ve koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan projeyle Kozağaç Köyü ve bağlı mezraları, Göllük Mezrası, Boğazkaya Köyü ve mezraları, Çaltılı Köyü, Doluca Köyü ile Yassıkaya Mezrası modern içme suyu altyapısına kavuştu.

Kozağaç Ana Deposu'nun, 81 kilometrelik Recep Grup İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi'nin önemli etaplarından biri olduğu belirtildi. Toplam 101 yerleşim birimine içme suyu ulaştırılması amacıyla planlanan proje kapsamında inşa edilmesi öngörülen 11 adet bin ton kapasiteli bölgesel deponun 8'i tamamlanırken, kalan 3 deponun yapım çalışmaları sürüyor.

Projeyle birlikte teknolojik altyapı da güçlendiriliyor. Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından kurulacak SCADA sistemi sayesinde suyun anlık olarak dijital ortamda izlenmesi, kontrol edilmesi ve daha verimli şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Yetkililer, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların güvenli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini artırmak amacıyla altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirterek, bölgenin uzun yıllar su ihtiyacını karşılayacak projelerin etaplar halinde hizmete alınmaya devam edeceğini bildirdi.