Adıyaman'da İndere Yaşam Alanı'nda yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu, yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye hazır.

İndere Yaşam Alanı'nda hizmete alınan 6 okuldan biri olan 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu, 960 öğrenci kapasiteli 32 dersliğiyle eğitim verecek. Okulda fizik laboratuvarları, teknoloji ve tasarım ile görsel sanatlar atölyeleri, müzik derslikleri, beden eğitimi salonu, kütüphane, çok amaçlı salon ve spor alanları yer alıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri öncesinde kentte 6 bin 247 olan derslik sayısı, depremlerin ardından 5 bin 317'ye düştü. İndere Yaşam Alanı'nda yapımı tamamlanarak hizmete alınan 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu ile birlikte il genelindeki derslik sayısı 6 bin 941'e yükseldi.

Depremde kaybedilen derslikleri devletin güçlü desteğiyle telafi ettiklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 'İndere Yaşam Alanı'nda hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu ile derslik sayımızı deprem öncesinin de üzerine çıkardık. Güçlü eğitim altyapımız, modern okullarımız ve nitelikli eğitim ortamlarımızla çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerine emin adımlarla hazırlamaya devam ediyoruz' diye konuştu.