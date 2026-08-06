Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Harmanlı Belde Belediye Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldıktan sonra yapımı devam eden cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kadir Algın, Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ali Azık, ilgili kurum amirleri ve beraberindeki heyetle birlikte Harmanlı Belde Belediye Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı. Törenin ardından yüklenici firma yetkililerinden inşaat süreci ve proje hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında yapımı süren cami inşaatını da ziyaret eden Algın, İlçe Müftüsü Süleyman Melikoğlu'ndan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Temel atma töreninde konuşan Kaymakam Kadir Algın, 'kamu yatırımlarının vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, Harmanlı Belde Belediye Hizmet Binası'nın beldeye hayırlı olmasını temenni ediyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.