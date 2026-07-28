Gevşek çürük ipi ile
Çakalıyla iti ile
Piresi ve biti ile
Yamuk yumuk tipi ile
Poz çıkarır bizim oğlan.
Davulcusu, kemancısı
Torbası, kumarcısı
Oyundaki şakşakçısi
Yan masanın yancısı
Koz çıkarır bizim oğlan.
Döndü döndü yine döndü
Nice nice ocaklar söndü
Dün dündü bu gün bu gündü
Yandı ateş küle döndü
Köz çıkarır bizim oğlan.
Doruğunda zevk'u sefa
Adamda sıfır vefa
Herkes çekerken cefa
Her telden yüz bin defa
Saz çıkarır bizim oğlan.
Bizim oğlan halktan biri
Bundan vardır sürü sürü
Sen yanasın diri diri
Tavuk derse biri
Kaz çıkarır bizim oğlan.
Bizim oğlan, bizim oğlan
Annesi yanlış doğuran
Annesi eksik doğuran
Keşke taş dogursaydi
Böyle olmasaydı.