Gevşek çürük ipi ile

Çakalıyla iti ile

Piresi ve biti ile

Yamuk yumuk tipi ile

Poz çıkarır bizim oğlan.

Davulcusu, kemancısı

Torbası, kumarcısı

Oyundaki şakşakçısi

Yan masanın yancısı

Koz çıkarır bizim oğlan.

Döndü döndü yine döndü

Nice nice ocaklar söndü

Dün dündü bu gün bu gündü

Yandı ateş küle döndü

Köz çıkarır bizim oğlan.

Doruğunda zevk'u sefa

Adamda sıfır vefa

Herkes çekerken cefa

Her telden yüz bin defa

Saz çıkarır bizim oğlan.

Bizim oğlan halktan biri

Bundan vardır sürü sürü

Sen yanasın diri diri

Tavuk derse biri

Kaz çıkarır bizim oğlan.

Bizim oğlan, bizim oğlan

Annesi yanlış doğuran

Annesi eksik doğuran

Keşke taş dogursaydi

Böyle olmasaydı.