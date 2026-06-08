Mutlak butlan: Baştan itibaren tam hükümsüzlük, zaman aşımı olmaksızın başa dön gibi birçok anlamı vardır. Detaya inildiğinde, iyi niyetli uygulanırsa hak yerini bulur, iyi olur. Yok eğer kötü niyetli uygulanırsa vay haline! Tamamen güçlünün eline verilmiş tehlikeli bir silahtır. CHP için kullanılan bu karar; güçlünün elindeki silahın uygulanmış halidir. Doğru bulmuyorum, demokrasiye darbedir!! Olur ya, iktidar değişti, geriye dönük 2017 yılı referandumu mutlak butlana takıldı, sonucun vahametini düşünmek bile korkunç!!!

Geldik asıl meseleye; CHP'nin hali harap, talihsizlik diz boyu. Tam iktidara yaklaşırken, bir musibet çıkageliyor. Sanırım çok büyük beddua almış.

Evet efendiler, çok büyük beddua aldığınız aşikârdır. Hatırlayın, içinizdeki bölücü, ateist, komünist zihniyet Müslüman ve milliyetçilere çok zulüm etti, eğitim öğretim haklarını ellerinden aldınız, inancı gereği taktıkları başörtülerini yerlere attınız ve siz sosyal demokratlar buna ses çıkarmadınız, hatta destekler göründünüz. Bu bugünkü iktidarın gelmesini siz sağladınız. Çok günahkârsınız, tövbe ediniz, af dileyin...

Günahkâr olmasaydınız, defalarca yenilgiye uğramış K. Kılıçdaroğlu gibi biri başınıza bela olur muydu? Bu zatı muhterem Tayyip Bey'i çok sevmiş olmalı ki yine aynı yerde...

Kemal Bey olmasaydı; AKP çeyrek asırdır iktidar olmazdı.

Kemal K. olmasaydı; Cesur Yürek Meral Hanım, partisinin başında olacaktı.

Kemal K. olmasaydı; Sinan Oğan, soğan halini almayacaktı.

Kemal K. olmasaydı; MHP bu hale dönüşmeyecekti.

Kemal K. olmasaydı; BOP olmayacaktı.

Kemal K. olmasaydı; Eko içeride olmayacaktı.

Sen neymişsin be Kemal Abi!

İzlediğim kadarıyla bu durumdan memnun olan CHP'liler de varmış. Vatanmış, partiymiş umurlarında bile değil, varsa yoksa koltuk sevdası. Bunlara güvenmek mümkün mü? Özgür Özel'in hiç AKP dediğini duydunuz mu? "AK Parti" demesini en güzel o söyler, kendi partisine de CHP der. Peki Reis'in "Cumhuriyet Halk Partisi" dediğini, kendi partisine AKP dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. CEHEPE de demez, CEHAPE zihniyeti der. Acaba neden?

Hanımlar, beyler; onurlu siyaseti ehlinden öğrenin. Musavat Dervişoğlu'nu örnek alınız. Ne diyor büyük lider? "Ben gücünü milletten almayan hiçbir kimseyi siyasi muhatap almam." İşte demokrasi hayranı, işte vatanseverlik, işte milliyetçilik...

CHP için birkaç öneri;

. Dem P. gibi eş başkanlığa geçin.

. Yeni partinizin adı Öz CHP olsun. Genel başkanlığa Mansur Bey'i getirin, nasıl ki hem cumhurbaşkanı hem parti başkanı olunuyorsa, hem parti başkanı hem belediye başkanı neden olmasın. Milliyetçidir, ülkücüdür, sağcıdır diye söylediğiniz Mansur Bey tek kurtarıcınız olacaktır. Ya da Ekrem Bey'i genel başkanlığa seçin, ortam iyice karışsın.

. En güzeli, AKP ile birleşin. Reis'i MHP, BBP, HÜDA PAR ve hatta Perinçek gibi küçük partilerden kurtarmış olursunuz. Siz mutlu, Reis mutlu...

Kıssadan hisse, butlan iyi olmadı. Siyaset zarar gördü, ülke zarar gördü. Allah sonumuzu hayır eylesin.