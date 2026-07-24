Türkiye’de siyaset neredeyse her gün yeni bir tartışmanın peşinden koşuyor. Televizyon ekranları, sosyal medya ve siyasi kürsüler polemiklerle dolup taşıyor. Ancak bütün bu gürültünün içinde asıl konuşulması gereken konular geri planda kalıyor.

Oysa vatandaşın gündemi çok daha farklı. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, işsizlik, eğitimde kalite, adalet sistemine duyulan güven, konut sorunu, tarımsal üretim ve deprem gerçeği çözüm bekleyen temel meseleler olarak önümüzde duruyor.

#Siyasetin görevi yalnızca eleştirmek ya da rakibini yıpratmak değildir. Asıl görev; toplumun sorunlarını tespit etmek, çözüm üretmek ve geleceğe güven veren politikalar geliştirmektir. Demokrasi, tartışmanın yanında uzlaşmayı ve ortak aklı da gerektirir.

Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye, nitelikli bir eğitim sistemine, hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet anlayışına ve üretimi

destekleyen kalkınma politikalarına ihtiyacı var. Bunlar, günlük siyasi tartışmaların gölgesinde kalmayacak kadar önemli konulardır.

#Ekonomi bunun en somut örneğidir. Hayat pahalılığı, alım gücündeki düşüş ve gelir dağılımındaki bozulma milyonlarca insanın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Kalıcı refahın yolu; üretimi artırmaktan, yatırımı teşvik etmekten, teknolojiye yatırım yapmaktan ve ekonomik istikrarı sağlamaktan geçiyor. Kısa vadeli çözümler günü kurtarabilir; ancak güçlü bir ekonomi, uzun vadeli ve istikrarlı politikalarla inşa edilir.

Benzer şekilde #Eğitim, bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli yatırım alanıdır. Sürekli değişen sistemler yerine, bilimsel temelli, fırsat eşitliğini güçlendiren bir eğitim anlayışı benimsenmelidir. Çünkü bugünün öğrencileri, yarının bilim insanları, mühendisleri, öğretmenleri ve yöneticileri olacaktır.

#Adalet sistemi de toplumsal güvenin temel taşıdır. Hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, yargı süreçlerinin makul sürede sonuçlandığı ve herkes için eşit uygulandığı bir düzen, yalnızca bireysel hak ve özgürlükleri korumaz; aynı zamanda ekonomik kalkınmayı ve toplumsal huzuru da destekler.

#Tarım ise stratejik bir sektördür. Verimli topraklara sahip bir ülkede üretimin azalması, yalnızca çiftçiyi değil, sofradaki ekmeğin fiyatını da etkiler. Çiftçiyi üretimde tutacak politikalar, planlı tarım, modern sulama sistemleri ve kooperatifleşmenin güçlendirilmesi, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacaktır.

#Deprem gerçeği ise artık ertelenebilecek bir mesele değildir. Güvenli şehirler kurmak, yapı denetimini tavizsiz uygulamak ve afetlere hazırlıklı bir kamu yönetimi oluşturmak, siyasi tercihlerin ötesinde milli bir sorumluluktur.

#Gençlerin gelecek kaygısı da üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir başka konudur. Nitelikli istihdamın artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, bilim ve teknoloji yatırımlarının güçlendirilmesi ve liyakat ilkesinin güçlendirilmesi, gençlerin ülkelerine olan güvenini artıracaktır.

Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki siyaset, enerjisini polemiklere değil, çözüm üretmeye ayırsın. Çünkü güçlü ülkeler, sadece tartışmalarıyla değil; sorunlarını çözme becerileriyle öne çıkar.

Türkiye’nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey yeni tartışmalar değil, çözüm odaklı bir siyaset anlayışıdır. Ülkenin geleceğini belirleyecek olan da kimin daha çok konuştuğu değil, kimin daha çok çözüm ürettiği olacaktır.

Bu ülke hepimizin!…