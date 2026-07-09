NATO, kuruluşundan bu yana yalnızca bir askerî ittifak değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin önemli aktörlerinden biri olmuştur. Sol düşünce açısından NATO, çoğu zaman askerî çözümleri önceleyen, silahlanmayı teşvik eden ve büyük güçlerin jeopolitik çıkarlarını koruyan bir yapı olarak eleştirilmektedir.

Son yıllarda NATO zirvelerinde savunma harcamalarının artırılması, yeni güvenlik tehditleri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Avrupa güvenliğine etkileri ve ittifakın genişleme politikaları öne çıkmaktadır. Türkiye de NATO’nun önemli üyelerinden biri olarak zirvelerde aktif rol üstlenmekte; güvenlik, terörle mücadele, Karadeniz güvenliği ve bölgesel istikrar konularındaki görüşlerini dile getirmektedir. Türkiye, stratejik konumu nedeniyle NATO içinde önemli bir diplomatik ve askerî ağırlığa sahip olmayı sürdürürken, ittifakın bölgedeki rolü ve Türkiye’nin bu yapı içindeki konumu kamuoyunda farklı açılardan tartışılmaya devam etmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya ilişkin zaman zaman övgü, zaman zaman eleştiri içeren açıklamaları da ittifakın geleceği ve üye ülkeler arasındaki dayanışmanın niteliği konusunda tartışmalara yol açmaktadır. Bu nedenle ülkelerin söylemlerinden çok, uluslararası hukuk, ittifak yükümlülükleri ve uygulamadaki tutarlılıkları üzerinden değerlendirilmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Sol perspektiften bakıldığında ise asıl soru şudur: Daha fazla silahlanma dünyayı gerçekten daha güvenli hâle mi getiriyor? Milyarlarca doların savunma bütçelerine ayrıldığı bir dönemde yoksulluk, gelir eşitsizliği, iklim krizi ve göç gibi temel sorunlara yeterli kaynak ayrılabiliyor mu?

Barışın yalnızca askerî güçle sağlanamayacağı açıktır. Kalıcı güvenlik; demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü, uluslararası iş birliği ve halkların eşitliğiyle mümkündür. Bu nedenle sol siyaset, savaş politikaları yerine diplomasiyi, silahlanma yerine sosyal kalkınmayı ve çatışma yerine diyaloğu savunur.

Türkiye’nin NATO içindeki konumu tartışılırken de ülkenin ulusal güvenlik ihtiyaçları kadar, barışçı dış politika, komşularla diyalog ve uluslararası hukuka bağlılık ilkeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Güçlü bir ülke olmanın yolu yalnızca askerî kapasiteden değil; ekonomik kalkınmadan, demokratik kurumların güçlenmesinden ve toplumsal refahtan geçmektedir.

Sonuç olarak NATO’ya sol pencereden bakmak, güvenliği sadece askerî ittifaklarla değil; insan güvenliği, sosyal adalet ve barış ekseninde değerlendirmektir. Gerçek barış, silahların gölgesinde değil; diyaloğun, eşitliğin ve uluslararası dayanışmanın güçlenmesiyle mümkün olacaktır.