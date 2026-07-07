Müdürlüğümüzün öncülüğünde takım ruhuyla, ekip ruhuyla, güçlü ve dayanışma iklimi içerisinde ilimizin eğitimle ilgili altyapı, üst yapı, okul binaları konusunda müthiş bir başarı sağlanıldı. Depremde yıkılan, ağır ve orta hasarlı olup yıkılan ve de eski binaların yerine müthiş bir hızla müthiş yapılar inşa edildi. Bu binaların dış giyimi, çevre düzenlemesi ve iç donatımları eksiksiz yapıldı. Sınıflar öğrencilerle dolduruldu, öğretmensiz sınıf, öğretmensiz okul hadiseleri tamamen ortadan kaldırıldı.

Bu süreçten sonra, hatta bu süreç içinde de eğitim-öğretim faaliyeti zerre kadar aksatmadan ve büyük başarılara imza atılarak yürütüldü. Depremde en büyük tarumarı yaşayan bir il olarak İl Milli Eğitim Müdürümüz, kendisinin yanındaki ekibinin ve ilçe milli eğitim müdürlerinin ve kadrolarının ve de cefakâr, hizmetkâr okul, kurum müdürlerinin uyumlu üstün gayretleri sonucunda şehrimizin, vilayetimizin eğitim-öğretim sistemi resetlenerek adeta yeniden oluşturuldu, dizayn edildi. İnanıyorum ki Adıyaman bunun verimini, feyzini, başarısını ve meyvesini en kısa sürede alacaktır. Bu uğurda, bu şiarda elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun.

Bilinmeli ki insanın elinde imkânlar olsa da, para pul olsa da, adam, ekip olsa da, alet edevat olsa da nihayetinde işin lider kadrosundakinde irade, sağlam bir duruş, güçlü bir ufuk, umut ve heves yoksa bu tüm saydığımız imkânlar bir hiçtir. Ekibi iyi koordine etme yeteneği, çözüm odaklı yaklaşımlar, kriz anında aklıselim, sağduyulu ve liyakat kaidelerine dikkat edecek bir duruş meseleleri, krizleri çözüme kavuşturur. İşte böyle ekiple yola girildi ve tüm engeller, eksiklikler bertaraf edildi. Makam odasında klimanın altında kalmayarak inşaattan inşaata, okuldan okula, köyden diğer köye, ilçeden ilçeye, kasabadan diğer kasabaya koşuşturan ve her eksiği ajandasına yazan bir idareciyle bu işler halledildi. Demem o ki bizler için, bu şehrin çocukları için fazlasını misliyle yapan Karadeniz misali bu asi hırçın deniz, olması gereken ne varsa yaptı.

Hülasa Sayın Ali TOSUN, depremden sonra hızlı bir şekilde eğitim-öğretim sistemimizin altyapısını büyük oranda güçlendirdi ve yeni okul binalarıyla birlikte eğitim kaynaklı yatırımlara da hız verdi.

Depremden sonra yapılan yeni toplu yerleşim yerlerinde yeni okulları hizmete açtı.

Bakanlığımız nezdinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında tüm velilerimizi, hemşehrilerimizi bu maarif sürecine aktif şekilde dahil edilmesini sağladı.

Eğitim-öğretim projelerine ve buna benzer çalışmalara Adıyaman'ın da kararlılıkla katkı sağlamasına öncülük etti.

Güvenli okullar hususunda da tüm ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli önlemlerin alınmasında ciddi çalışmaları oldu.

Özel ve hassas öğrencilerimiz için önemli çalışmalara imza atarak bu öğrencilerimizin tüm haklardan faydalanacak zeminler oluşturdu. Buna göre çalışmalar yürüttü.

Meslek öğrenmenin önemine vurgu yaparak mesleki eğitim sistemi üzerinde önemle durdu. Bunun için meslek kuruluşlarıyla koordineli şekilde ilişki geliştirerek yeteneklerine göre öğrencilerimizi meslek dallarına yönlendirmenin önemi üzerinde çok durdu.

Kırsal yaşamı sürdüren ailelerin çocukları üzerinde durarak onlara eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlamak gayesiyle köy okullarına yönelik çalışma ve faaliyetlerini aksamadan sürdürdü.

Bunlara benzer birçok çalışmaya imza atan o ekip başına ve ekibe bu halk minnettardır.

Zor şartların adamı olmak, bu olsa gerek... Vesselam.

Alirıza ŞABAŞ

Haziran/2026