5 Temmuz 1993’deki Erzincan BAŞBAĞLAR Katliamı ; Türk ve Türkiye düşmanı küresel güçlerin maşası, HAİN, satılmış eli kanlı terör örgütü PKK’nın yaptığı en vahşi katliamlardan biridir.

5 Temmuz, PKK’nın gerçekte ne olduğu, nasıl bir insanlık düşmanı örgüt olduğu, gerçek yüzünü bütün çıplaklığı ile ortaya koyan bir vahşettir.

Silahsız, kendi halinde fakir fukaradan oluşan köylülerin hunharca şehit edildiği gündür 5 Temmuz…

Bakın bazı art niyetli kişilerin “Özgürlük savaşçısı” olarak tanımladığı bu insanlık düşmanı PKK’lılar BAŞBAĞLAR’da neler yapmış;

Bu cani örgüt 5 Temmuz 1993 akşamı, yaklaşık 100 kişilik silahlı bir grupla Başbağlar köyünü basıyor. Akşam namazı için camiye gelen cemaati zorla dışarı çıkarıyor. Bir müddet örgüt propagandası yaptıktan sonra tüm cami cemaatini acımasızca kurşuna dizerek 29 masum, günahsız gariban köylüyü şehit ediyor.

Eli kanlı bu satılmış, insanlıktan zerre nasibini almamış HAİN örgüt

bununla da kalmıyor.

Evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşya ne varsa hepsini alarak tüm evleri ateşe veriyor. Köyün camisi, ilkokulu ve toplamda 214 ev yakılıyor. Yakılan evlerde saklanan veya kaçamayan 4 masum köylüyü de kurşuna dizip katlediyor. Böylece katliamda şehit olan toplam sivil sayısı 33'e ulaşıyor.

Bölücü terör örgütü, muhtemelen bu katliamı 3 gün önce, 2 Temmuz’da Sivas'taki Madımak Oteli vahşetinin bir “Misillemesi” olarak planlamıştır.

Bununla toplumsal bir kırılma yaratmak, bir Alevi-Sünni çatışması çıkarmak ve ülkede kardeş kavgasını tetiklemeyi amaçlamıştır. Ancak Türk Milleti bu provokasyona gelmemiş,

toplumun sağduyusu sayesinde PKK’nın bu hain planı amacına ulaşamamıştır.

Terörist başı ÖCALAN ve PKK teröristlerine af peşinde olan “Terörsüz Türkiye”cilere

bu katliamı hatırlatmak isterim.

Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz, ruhları şad mekanları cennet olsun.



Mithat SOLGUN