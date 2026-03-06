Dünya, ABD ve İSRAİL’in İRAN’da sergilediği bu kural tanımaz barbarlığını seyrediyorken İSPANYA’dan bir “Cesur Yürek”, İspanya başbakanı Pedro SANCHEZ bu barbarlara ve bu barbarlığa sessiz kalmadı;

“Bazılarının misilleme korkusu nedeniyle, dünya için kötü olan ve aynı zamanda değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırı olan bir şeyin suç ortağı olmayacağız. Ülkemizin ekonomik, kurumsal ve ayrıca söylemeliyim ki ahlaki gücüne tam bir güven duyuyoruz. Çözümün şiddet olduğunu düşünmek, dünya için kötü olan bir şeye ortak olmayacağız"

“Ülkeni korumak bir şey, hastaneleri bombalamak ya da insanları aç bırakmak başka bir şeydir.”

“İsrail’in yaptığı kendini savunma değil, savunmasız bir halkı yok etmektir. İspanya, tarihin doğru tarafında durmaktadır.”

“Gazze’de yaşananlar bir soykırımdır. Hanımefendiler, beyefendiler… Benimle birlikte söyleyin: Bu bir soykırımdır.”

İspanya başbakanı SANCHEZ bunları söylemekle kalmadı ;

İSRAİL’le milyonlarca euroluk uçak anlaşmasını iptal etti, milyonlarca euroluk ticaret anlaşmalarını feshetti. Amerika ve İsrail’e meydan okudu. Kınama gibi “boş” işlerle uğraşmadı. İş olsun diye tweet mweet atmadı.

•••

Hadi Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerini anladık da, nerde İSLAM dünyası?

Nerde “İslam İşbirliği Teşkilatı”?

Toplanıp bir “Kınama” mesajı bile yayınlayamıyorlar.

ABD İRAN’da bir okulu bombalayıp 160 öğrenciyi vahşice katlediyorlar ses yok.

Savaşla alakası olmayan İRAN’dan 3000 km. uzakta Sri lanka açıklarında içinde 130 kişi bulunan İRAN gemisini hiç bir uyarı yapmadan denizaltından torpido ile vurup batırıyorlar yine ses yok..

Dünyada sanıyorum 60’a yakın Müslüman devlet var. Bu devletlerin nüfusu dünya nüfusunun 1/4’ü kadar.

Bütün bu devletlerin tutumu İSPANYA başbakanının sergilediği tutumun yanından, uzağından bile geçemiyor.

Yok..

Hepsi sus pus..

Hepsi 3 maymunu oynuyorlar. ;

“Görmedim, duymadım, bilmiyorum.”

Hiç kimse hikaye anlatmasın..

Yok ümmetmiş..

Yok İslam kardeşliğiymiş..

Yok “İslam İşbirliği Teşkilatı”ymış..

Hepsi boş..

Hepsi ABD’nin kuklası, uşağı..

Boşuna ;

“Allah dağına göre kar yağdırırmış” dememişler.

Bir de bir hadis-i şerif var. Mealen;

“Siz neye layıksanız öyle idare edilirsiniz.” manasında…

Allah İRAN’ın yardımcısı olsun.