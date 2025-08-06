Önce şu kısa bilgiyi verelim;

TBMM’de bir çok komisyon var ve bu komisyonlar Meclis kararı ile kurulur.

51 kişilik bu komisyon Meclis kararı ile kurulmadı. Dolayısıyla hukuki bir zemini yok. Meclis başkanının kurduğu bir komisyon. Alacağı kararların bağlayıcı bir yanı da yok. Olsa olsa “tavsiye” niteliğinde olur.

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Esas çok önemli olan konu bu 51 kişilik komisyon neyi görüşecek?

Bakmayın aylardır İMRALI ve DEM heyetinin 3’er 5’er defa Terörist başı ÖCALAN ve irili ufaklı bütün siyasi partileri, hatta C.Başkanını bile ziyaret etmelerine, bu konunun bu kadar büyütülüp gündemde tutulmasına..

Aslında bu komisyon Terörist başı ÖCALAN, terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı DEM partinin isteklerini görüşecek.

Nedir bu istekler derseniz;

Esas hedef Türkiye cumhuriyetinin üniter yapısı ve Ulus devlettir. ABD büyükelçisi açık açık söyledi;

“Ulus devletler İsrail için büyük TEHDİTTİR.”

SURİYE’nin kuzeyinde ABD’nin besleyip büyüttüğü 100.000 kişilik PYD(YPG) bir “Ordu” duruyor ve biz PKK’nın göstermelik 30 eski püskü silah yakma şovunu “silah bıraktı” diye yere göğe sığdıramıyoruz. Oysa hepimiz biliyoruz ki PYD(YPG)= PKK dır.

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Evet durum bu..

Süslü püslü beylik laflara bakmayın;

Bunların amacı Anayasanın ilk 4 maddesi ile 42.ci ve 66.cı maddelerini değiştirmek..

Adamlar açık açık bu maddelerin değişmesini istiyorlar.

51 kişilik komisyon bu isteklere ne cevap verecek bekleyip göreceğiz. Keşke görüşmeler TV’den canlı yayınlansa da kimin ne dediğini görsek.



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Peki bu komisyondan bir şey çıkar mı derseniz çok zor. Hiçbir şey çıkacağını sanmıyorum. Belki de aylarca sürecek. İşin sonunda birbirlerini suçlama yarışına girerek siyaseten üste çıkmaya çalışacaklar.

Nedenine gelince ;

Komisyon üyeleri komisyonun isminde bile anlaşamıyorlar. Tabir caizse her kafadan bir ses çıkıyor. Şöyle ki;

MHP’li üye Feti YILDIZ:

Önce “Kardeşlik ve dayanışma

komisyonu” dedi.

Sonra komisyonun adı “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" olacak dedi.

Meclis başkanı Numan KURTULMUŞ ; “Terörsüz Türkiye komisyonu” da diyor,

“Toplumsal dayanışma ve kardeşlik Komisyonu” da diyor.

CHP “Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu" olsun diyor.

DEM Parti ise “Barış ve demokratik toplum komisyonu” olsun diyor.

Gazeteci Deniz ZEYREK ;

“30 yıllık gazetecilik hayatımda şunu öğrendim, bir şeyin olmasını istemiyorsanız o şeyi, o konuyu komisyona havale edersiniz” diyor.

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Sonuçta Türkiye cumhuriyeti büyük bir devlettir, Türk Milleti de büyük bir Millettir.

“Yel kayadan bir şey aparamayacaktır.”

Mithat SOLGUN