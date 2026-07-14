Son birkaç gündür Haluk Levent’le ilgili dehşet iddialar gündemde. Yasal bahis, Kara Para Aklama ve Örgüt üyeliği iddiaları ile ilgili gözaltına alındı.

2020-2026 yılları arasında 960 milyon liralık bahis oynamış ve bu paranın 390 milyon lirasını kaybetmiş.

Adamın üzerinden 4 adet cep telefonu çıkmış ama şifrelerini vermiyor?

4 telefon ne demek ya..

Bir kişi neden 4 telefon taşır?

Haydi taşıyor, niçin şifrelerini vermiyor? Neden korkuyor?

4 telefonla kimlerle ne konuşuyor bu adam?

Eğer bu iddialar doğruysa vay halimize..

Şu çürümüşlüğü, şu vicdansızlığı neyle izah edeceğiz.

Annesini, babasını, kardeşini, evladını kaybetmiş acılı insanları kendi kirli emellerine alet etmek…

Aman ya Rabbim insanlığın geldiği noktaya bakar mısınız..

Bütün bunlar karşısında insanlar kime güvenecek?

Toplumdaki bu güvensizlik hissi nasıl giderilecek?

Bu kandırılma, bu aldatılma endişesi ister istemez toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı ortadan kaldırmayacak mı?

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Gelelim madalyonun diğer yüzüne ;

Bütün bunlar olurken devletin ilgili kurumları neredeymiş?

Bu “AHBAP” derneğinin hesabından 5-6 yıl boyunca 1 milyar liraya yakın parayla bahis oynanmış.

Peki bu derneğin hesapları hiç mi incelenmemiş? Hiç mi denetlenmemiş?

Denetlenmişse kim denetlemiş?

Bu 5-6 yıllık dönemde, bütün bu işlemleri denetlemek İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasının görevi değil midir?

Bugüne kadar nasıl böyle seyirci kalınmış?

Bunların da ciddi anlamda sorgulanması gerekmiyor mu?

Sonuç olarak;

Ortada onbinlerce depremzedenin acısını istismar ederek elde edilmiş bir “Rant” var.

Bu nedenle Haluk LEVENT ve ekibi de, bu “Pis” işlere seyirci kalan idareciler de çok ciddi bir şekilde soruşturulup, toplumsal vicdanın rahatlaması için hak ettikleri cezalara çarptırılmalıdır.