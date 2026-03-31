Önce şunu çok AÇIK ve NET olarak söyleyelim ;

Bu adamın yaptığı rezilliktir, kepazeliktir, ahlaksızlıktır. Savunulacak hiçbir yanı olamaz.

Yok “özel hayat”mış bilmem neymiş…

Bunları geçelim.

Bu ahlaksızlık yasalara göre suç olmayabilir ama Türk Milletinin ezici çoğunluğunun gözünde bu en büyük suçtur ve cezası da kesinlikle “İDAMDIR”,

37 sene sonra UŞAK’ta belediyeyi CHP kazanmışken;

CHP’li belediyeler büyük bir baskı altındayken ;

İMAMOĞLU dahil 400’den fazla belediye başkanı ve üst düzey yöneticiler Silivride yargılanıyorken;

3 dönem M.Vekilliği yapmış, evli 3 çocuk babası bu adam utanmadan, sıkılmadan bu “İşler”le uğraşıyor.

CHP lideri Özgür ÖZEL konu ile ilgili olarak Çanakkale’de ;

“Ben o rezil görüntüler için Milletimden utandım, özür diliyorum.

Özkan YALIM o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa onu yaparız.” diye açıklama yaptı.

Böyle ahlaksız, terbiyesiz birinin CHP’de yeri olmaması lazım.

Bu nedenle CHP bu adamı hemen, hiç beklemeden derhal partiden ihraç etmelidir.

•••

Gelelim diğer ahlaksızlığa ;

Bu adamın suçu “Yolsuzluk, hırsızlık, irtikap, ihaleye fesat karıştırma” değil mi ?

Bu suçlar işlenmişse UŞAK’ta işlenmiştir. Neden Uşak'ta değilde Ankara'da gözaltına alınıyor? Hem de lüks bir otelde bir bayanla ..

Rüşvete suçüstü yapmak için mi otel odasında basıldı?

Hangi amaçla adam izlenip kameralarla “baskın” yapıldı?

Amaç yolsuzluk mu yoksa “Bel altı” mı?

Kimse kusura bakmasın bu da büyük bir ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir.

Elbetteki polis kamerası olacak. Zaten bu yasal bir zorunluluktur. Ama polis bu görüntüleri hiç kimseye servis edemez. Bu da suçtur.

Yolsuzluklarla, hırsızlıklarla, rüşvetle mücadelede şu parti bu parti demeden

tarafsız bir şekilde kimsenin gözünün yaşına bakılmadan çok ciddi bir şekilde mücadele edilmelidir.

Herkes hesap vermelidir.

Ama kim olursa olsun suça bulaşanlar yasalar çerçevesinde yakalanıp Adalete teslim edilmelidir.

Eğer amaç gerçekten rüşvetle, yolsuzlukla mücadele etmekse bunun yöntemi, kameralarla, baskın yapıp rezil etmek, siyasete alet etmek, siyasete malzeme etmek olmamalıdır.