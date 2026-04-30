Ben Besni’de üniversite okuyan bir öğrenciyim. Her gün bu ilçenin sokaklarında yürürken sadece bugünü değil, potansiyelini de görüyorum. Besni; tarihiyle, kültürüyle ve insanıyla çok değerli bir yer. Ancak kabul etmek gerekir ki, özellikle üniversite öğrencileri açısından daha canlı, daha sosyal ve daha gelişmiş bir Besni mümkün. Üniversiteler yalnızca eğitim verilen yerler değildir; aynı zamanda şehirlerin gelişimine yön veren, sosyal hayatı canlandıran ve ekonomiyi hareketlendiren merkezlerdir. Besni’de de bu potansiyel fazlasıyla mevcut. Ancak bu potansiyelin ortaya çıkması için yerel yönetim ile öğrenciler arasında daha güçlü bir bağ kurulması gerekiyor.

Öncelikle, öğrencilerin sosyal hayatını zenginleştirecek etkinliklerin artırılması büyük önem taşıyor. Konserler, kültürel festivaller, spor turnuvaları, bilgi yarışmaları ve açık hava etkinlikleri düzenlenerek hem öğrencilerin motivasyonu artırılabilir hem de ilçeye hareketlilik kazandırılabilir. Küçük dokunuşlar büyük farklar yaratır; bir etkinlik bazen bir öğrencinin bu şehre bakışını tamamen değiştirebilir.

Bununla birlikte, geziler ve turlar da öğrencilerin hem bölgeyi tanıması hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi açısından oldukça değerlidir. Besni ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere düzenlenecek geziler, öğrencilerin yaşadıkları yeri daha çok benimsemelerini sağlar. Aynı zamanda farklı şehirlere yapılacak kültürel turlar, gençlerin ufkunu genişletir.

Belediyenin öğrencilere sağlayacağı destekler de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Ulaşım, sosyal alanlar, öğrenci dostu mekanlar ve uygun fiyatlı etkinlikler, gençlerin yaşam kalitesini doğrudan etkiler. Öğrenciye yapılan yatırım, aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Çünkü mutlu ve aktif bir öğrenci kitlesi, bulunduğu şehri sahiplenir ve geliştirmek için çaba gösterir.

Besni’nin gelişimi sadece fiziksel yatırımlarla değil, gençlerin enerjisiyle mümkündür. Biz öğrenciler olarak bu şehrin bir parçasıyız ve katkı sunmak istiyoruz. Yeter ki bize alan açılsın, destek verilsin ve sesimiz duyulsun.

Unutulmamalıdır ki, bir şehir gençleri kadar canlıdır. Besni de bu canlılığı hak ediyor. Birlikte hareket edersek, Besni’yi sadece yaşanılan bir yer değil, yaşamak istenilen bir şehir haline getirebiliriz.

