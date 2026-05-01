1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, takvim yapraklarında sıradan bir gün değildir. O gün, görünmeyen ellerin, duyulmayan seslerin ve çoğu zaman fark edilmeyen emeklerin hatırlandığı bir gündür. Çünkü hayat dediğimiz düzen, aslında milyonlarca insanın sabahın erken saatlerinde başlayan mücadelesiyle ayakta durur.

Ekmek kolay kazanılmıyor. Bir fabrikanın bacasından yükselen duman, bir tarlada toprağa düşen ter, bir inşaatta yükselen duvar… Hepsinin ardında bir hikâye, bir umut ve çoğu zaman bir fedakârlık vardır. Emek, yalnızca fiziksel güç değildir; sabırdır, dirençtir ve yarına duyulan inançtır.

Bugün, sadece bir kutlama değil; aynı zamanda bir hatırlama günüdür. Emeğin değerini, alın terinin kutsallığını ve insan onuruna yakışır bir yaşamın herkesin hakkı olduğunu hatırlama günü… Çünkü adalet, ancak emeğin karşılığını bulduğu yerde gerçek anlamını kazanır.

Toplum olarak en büyük sınavlarımızdan biri, emeğe verdiğimiz değerdir. Eğer bir ülkede emek hak ettiği saygıyı görüyorsa, orada umut vardır. Eğer emek korunuyorsa, orada gelecek vardır. Ve eğer insanlar alın terinin karşılığını alabiliyorsa, işte o zaman gerçek anlamda bir toplumsal barıştan söz edilebilir.

Bu yüzden 1 Mayıs, sadece işçilerin değil, aslında hepimizin günüdür. Çünkü hepimiz bir şekilde emeğin parçasıyız. Kimi zihniyle, kimi bedeniyle, kimi yüreğiyle üretir. Ve her üretim, insanlığın ortak hikâyesine yazılmış bir satırdır.

Bugün, emeğin sesine kulak verme günü.

Bugün, daha adil bir yarın için birlikte düşünme günü.

Ve bugün, alın terinin değerini bir kez daha hatırlama günü.

#1MayısEmekveDayanışmaGünü kutlu olsun.