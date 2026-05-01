'Emeği yok sayan anlayışı kabul etmeyiz'

Başkan Alkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bu şehir; sabahın erken saatlerinde işine giden, üreten ve fedakârca çalışan emekçilerimizin omuzlarında yükseliyor. Emeği yok sayan hiçbir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir.'

'Adalet ve eşitlik emekle sağlanır'

Alkan, açıklamasında adalet ve eşitlik vurgusu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

'Emeğin ve adaletin yanında olmaya devam ediyoruz. Adalet ve eşitliğin ancak emekle sağlanabileceğine inanıyoruz.'

'Emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz'

Daha adil ve yaşanabilir bir Besni hedefiyle çalıştıklarını belirten Alkan, şu ifadeleri kullandı:

'Refahın yolu üretmekten, paylaşmaktan ve dayanışmadan geçer. Bu anlayışla emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.'

Mesajının sonunda tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Alkan, sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

