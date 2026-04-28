Adıyaman’ın Besni ilçesinde, Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucusu ve merhum genel başkanı Haydar Baş, vefatının yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Bağımsız Türkiye Partisi Adıyaman İl Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. İlçede gerçekleştirilen etkinlikte, merhum liderin fikirleri ve bıraktığı iz bir kez daha gündeme taşınırken, vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti.

Vatandaşlara Lokma İkram Edildi

Besni’de düzenlenen anma programında kurulan stantta vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı. Etkinlik boyunca vatandaşlar, Haydar Baş’ın düşüncelerinin yaşatıldığını ve toplumda karşılık bulmaya devam ettiğini dile getirdi. Programın samimi bir atmosferde gerçekleştiği gözlemlendi.

Fikirleri Anılmaya Devam Ediyor

Etkinliğe katılan vatandaşlar, merhum liderin ortaya koyduğu görüşlerin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Yapılan konuşmalarda, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, anma programının anlamlı bir buluşmaya dönüştüğü belirtildi.

Hüseyin Baş Liderliğine Vurgu

Vatandaşlar ayrıca, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş liderliğinde partinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve geleceğe yönelik umutlarını dile getirdi. Program, yapılan ikramların ardından sona erdi.