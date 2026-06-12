Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek amacıyla Göksu Çayı'na giren 4 genç akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle 3 genç kurtarılırken, suda kaybolan 20 yaşındaki genç için polis dalgıç ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kızılin Köyü tarihi Kızılin Köprüsü Göksu Çayı'nda meydana geldi. V.A. (17), Hasan G. (20) ve Ali Y. (19) ve İsa Ö. (20), serinlemek amacıyla suya girdi. 4 genç akıntıya kapıldı. Gençlerin su içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar, yardıma koştu. Vatandaşların yaptığı çalışmalar sonucunda Hasan G., Ali Y., ve V.A., kurtarılırken İsa Ö. gözden kayboldu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gençlere olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekipleri İsa Ö.'nün bulunması çalışma yaptı. Dalgıç ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin, kaybolan gence ulaşabilmek için bölgede yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti.

Besni'deki gelişmeleri Adıyamanlılar Net takip ediyor.