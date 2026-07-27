Besni'de Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, İlçe Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen futbol turnuvasında sahaya çıktı. Toplam 36 takımın mücadele edeceği organizasyon, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmayı hedeflerken, final karşılaşması 3 Ağustos'ta oynanacak.

Besni İlçe Müftülüğü ile Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri amacıyla organize edildi.

7-10 yaş ve 11-15 yaş olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvada toplam 36 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, yaz Kur'an kurslarının yalnızca dini eğitim verilen ortamlar olmadığını belirterek öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Erçek, çocukların hem manevi hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade ederek, bu tür organizasyonların kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini, öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli değerlendirmelerine katkı sağladığını söyledi.

Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek ile Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, turnuvanın dostluk, dayanışma ve fair-play anlayışını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Turnuva, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.